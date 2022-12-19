معاناة مزدوجة للسجينات في لبنان على وقع الانهيار الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

داخل زنزانة مكتظة في سجن للنساء قرب بيروت، تجد نور نفسها عاجزة في معظم الأحيان، عن توفير حليب كاف لرضيعتها وحفاض نظيف ومياه استحمام لا تؤذي بشرتها، في ظل ظروف احتجاز فاقمتها الأزمة الاقتصادية سوءاً.

منذ ولادتها قبل أربعة أشهر، لم يعاين أي طبيب طفلتها قمر التي تكبر مع رضيعين آخرين، و21 سجينة في زنزانة متواضعة داخل سجن بعبدا المركزي للنساء، الأكثر اكتظاظاً بين سجون النساء الأربعة في لبنان.

وتقول نور (25 عاماً) التي غطت رأسها بشال أسود، ولم تكشف عن وجهها المتعب أمام كاميرا وكالة «فرانس برس» من داخل باحة خارجية في السجن تعلو سقفها قضبان من الحديد وأسلاك شائكة «الحليب غير موفّر لابنتي، وليس لدي حليب كاف لإرضاعها».

وتضيف بينما تحمل ابنتها ذات العينين الخضراوين «أتصل بأهلي ليحضروا الحليب، أحياناً تنقطع منه لثلاثة أيام»، في حين أن وصول أهلها إلى السجن ليس سهلاً مع ارتفاع كلفة المواصلات على وقع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ ثلاث سنوات.

مساعدات من منظمات محلية وأجنبية

ولم توفر تداعيات الانهيار مع انهيار قيمة الليرة أي طبقة اجتماعية أو مرفق في لبنان، بما في ذلك إدارات السجون المكتظة التي باتت عاجزة عن توفير أبسط احتياجات السجناء وتعتمد إلى حدّ كبير على تقديمات ومساعدات من منظمات محلية وأجنبية.

وتوضح الأم الشابة بحسرة «يمكن لأهلي أن يساعدونني على توفير 1% من احتياجات طفلتي فقط»، مضيفة أنها تضطر أحياناً لأن تترك ابنتها تنام بحفاض غير نظيف لحين توفر الحفاضات من جديد.

وتروي كيف أنها في كل مرة تريد أن تحمي رضيعتها تشعر بالقلق، وتقول «أحسب ألف حساب لأنني أخشى من بثور»، تظهر على بشرتها جراء عدم توفر مياه استحمام نظيفة، مضيفة «لولا أننا نحنّ على بعضنا البعض ويحنّ الناس علينا، لما كان بمقدور أطفالنا أن يعيشوا هنا».

أكبر عقاب رغم عدم صدور حكم

ومنذ أكثر من ثمانية أشهر على توقيفها بقضية مرتبطة بالمخدرات، لم يصدر أي حكم بحق نور، لكنها تقول إن ما تعانيه ورضيعتها أكبر عقاب.

وتقول «كل واحدة منا تخطئ في الخارج، لكن العقاب الذي نتلقاه هنا مضاعف».

بيروقراطية داخل النظام القضائي

وفي لبنان، تشهد السجون أساساً اكتظاظاً مع وجود قرابة ثمانية آلاف سجين، غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.

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وبمعزل عن الأزمة الاقتصادية، تتسبّب البيروقراطية داخل النظام القضائي بتأخير البتّ في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية، وفاقم إضراب ينفذه القضاة منذ الصيف احتجاجاً على تدهور قيمة رواتبهم الوضع سوءاً.

وخلال ورشة عمل، حول واقع السجون والاحتياجات عقدت في سبتمبر الماضي، اعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن «معاناة النزلاء في سجوننا مضاعفة من جراء الأزمة» الاقتصادية الراهنة.

وقال «تضاف إلى الاكتظاظ معاناة الطبابة والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحة لصيانة المباني وآليات السوق والإسعاف»، عدا عن الحاجة إلى مصادر مستدامة للطاقة في ظل انقطاع الكهرباء.

ظروف معيشية صعبة

وتروي سجينات تحدّثن لـ«فرانس برس»، بحضور مسؤولي السجن عن ظروف معيشية صعبة. يضطررن أحيانا للانتظار ساعة قبل دخول الحمام الوحيد المخصص لزنزانة تضم 24 امرأة، ينمن على فرش مهترئة وغير نظيفة.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، تضاءلت قدرة العائلات على دعم أفرادها في السجون وحتى زيارتهم.

ومنذ توقيفها قبل تسعة أشهر، لم تتمكن بشرى (28 عاماً) من رؤية ابنتها البالغة 13 عاماً.

وتقول لـ«فرانس برس»، بينما تحاول حبس دموعها «اشتقت لها»، مضيفة «أمهات كثر يحتجن إلى رؤية أطفالهن لا أنا فحسب».

وعلى غرار سجينات أخريات، تشتاق تاتيانا (32 عاماً) لوالدتها التي «تعمل مقابل 50 ألف ليرة في اليوم (دولار تقريباً)، وبالكاد تؤمن إيجار منزلها». وتسأل «كيف بها أن تأتي لزيارتي؟».

وتضيف الشابة التي تقبع في السجن منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون محاكمة «نحتاج الأمور الأساسية: شامبو، مزيل روائح وثياب.. هذا أقل ما نحتاجه، لكن أهلنا غير قادرين على تأمينها لأنفسهم، فكيف لهم أن يأتونا بأموال لشرائها؟».