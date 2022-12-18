العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أتلفت السلطات العراقية، الأحد، نحو ستة أطنان من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والحشيش وحبوب الكبتاغون، ضُبطت وحُفظت على مدى عشر سنوات.

وجرت عملية إعدام المواد المخدرة أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة صالح الحسناوي أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و900 كيلوغرام ضبطت «من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق»، وفق «يورو نيوز».

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي من الموقع إنه «منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجرِ عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق». وضعت المخدرات في حفرة رملية وسكب عليها الوقود وأحرقت.

إتلاف ستة أطنان من المواد المخدرة

أتلفت السلطات العراقية الأحد حوالي ستة أطنان من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والحشيش وحبوب الكبتاغون، ضبطت وحفظت على مدى عشر سنوات، وجرت العملية أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة صالح الحسناوي أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و900 كيلوغرام ضبطت «من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق».

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وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي من الموقع إنه «منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجرِ عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق». وضعت المخدرات في حفرة رملية وسكب عليها الوقود وأحرقت.

وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران والتي باتت طريقًا أساسيًا لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.

القوات الأمنية تعزز عمليات ضبط مواد مخدرة

وعززت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة عمليات ضبط مواد مخدرة وتوقيف مهربين. وإن كان العراق يعدّ في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرًا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، فقد شهد ارتفاعا في نسبة استهلاك المخدرات بشكل كبير في السنوات الماضية.

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في ديسمبر الماضي أن «محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأوليين بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية»، وأضافت أن «المحافظات الغربية يجري منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سورية والصحراء وتدخل من المنافذ في الانبار».