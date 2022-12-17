أكثر من نصف مليون ناخب توجهوا لمراكز الاقتراع في تونس حتى الواحدة ظهرا

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مكاتب الاقتراع في تونس، إقبال أكثر من 500 ألف ناخب حتى الساعة الواحدة ظهرًا، لانتخاب أعضاء البرلمان.

ويعادل حجم الإقبال على الانتخابات التي قاطعتها المعارضة، ما بين 5 و6% من بين قرابة 9.2 مليون ناخب مسجل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولا تزال نسب الإقبال ضعيفة مقارنة بانتخابات 2019، قبل أن يعلن الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، ويقرر حل البرلمان وتعليق العمل بدستور 2014.

وتستمر العملية الانتخابية، حتى الساعة السادسة مساءً (الخامسة بتوقيت غرينتش).

بدء فتح مراكز الاقتراع

وكان عضو بهيئة الانتخابات في تونس، قال إن 52 ألف ناخب توجهوا إلى مراكز الاقتراع، قبل انقضاء الساعة الأولى منذ بدء التصويت.

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وأوضح العضو ماهر الجديدي، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن 52 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم خلال 50 دقيقة الأولى منذ بدء فتح مراكز الاقتراع، عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش).

واتسم نسق الإقبال على مراكز الاقتراع بالبطء في الفترة الصباحية الأولى، لكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، توقع تحسنًا تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.