  • Alwasat News
Atwasat

من المظاهرة إلى المقاطعة.. أحد رموز ثورة تونس يتحدث عن تبخر أحلام الحرية والكرامة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 02:01 مساء
من المظاهرة إلى المقاطعة.. أحد رموز ثورة تونس يتحدث عن تبخر أحلام الحرية والكرامة
وديع الجلاصي يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في مقهى في النحلي إحدى ضواحي تونس اليوم السبت، 17 ديسمبر 2022. (رويترز)
alwasat radio

نال وديع الجلاصي شهرة واسعة عندما أطلق طائرًا من قفصه ضمن مظاهرة حاشدة خلال ثورة 2011 في تونس، في إشارة إلى تحرر تونس من نظام ديكتاتوري.. لكنه اليوم يرى الأمل يتلاشى ويقول إنه أصبح لا يتنفس حرية ولا يرى ديمقراطية ولن يصوت في هذه الانتخابات البرلمانية، وفق وكالة «رويترز».

قصة الجلاصي، من الانتفاضة ضد الاستبداد إلى مقاطعة انتخابات برلمان بصلاحيات ضعيفة تعقد في ذكرى اندلاع شرارة الثورة التونسية، تُظهر أحلاما مبددة لجيل ناضل من أجل الديمقراطية لكنه يرى أن ثمارها تضيع أمام عينيه، يقول الجلاصي لـ«رويترز» في مقهى بمنطقة النحلي الشعبية «أشعر بالاختناق أكثر في بلدي، لا يوجد مستقبل واضح لي أو لعائلتي وأصدقائي من الحي، لا أشعر بالحرية ولا أستطيع الكتابة بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه أمر مقلق للغاية».

وبدأت الثورة التونسية عندما أضرم بائع الخضروات محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010 بعد أن صفعته شرطية، مفجرًا احتجاجات حاشدة في أرجاء البلاد، وعندما غص شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس بالحشود في يناير وفر الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد، كان الجلاصي يحمل قفصًا عاليًا مربوطًا به العلم التونسي ويفتح الباب لإطلاق الطائر.

أصبحت صورة الشاب العاطل عن العمل والذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا وقت الثورة، أيقونية في تونس، ورمزًا لآمال الحرية التي سرعان ما انتشرت عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط فيما أصبح يعرف بثورات «الربيع العربي».

 الديمقراطية في تونس منارة
ومع قمع الثورات الأخرى أو تحولها إلى حروب أهلية طاحنة، كانت الديمقراطية في تونس منارة وحيدة للنجاح رغم بعض الهنات، لكن على الرغم من أن الانتخابات كانت نزيهة وحرية التعبير متاحة بشكل لا مثيل له في المنطقة، إلا أن تونس كانت تتأرجح من أزمة إلى أخرى ولم يتوقف شجار السياسيين وبدا الاقتصاد على شفا الانهيار، وفق «رويترز».

كان الجلاصي يجلس مع أبناء حيه في مقهى بمنطقة النحلي، وهي منطقة جبلية يصل إليها طريق غير معبَّد ومكتظ بمبان فوضوية متلاصقة وأخرى متداعية، وتحدث عن سنوات من غياب التنمية العامة وتشاحن سياسي أفقد الناس الثقة في السياسيين، وقال «سئمنا من النخبة السياسية والأحزاب التي تسرق أحلامنا وتركز على مصالحها».

لم يكن هذا الشاب هو الوحيد من التونسيين الذي يشعر بالخذلان والإحباط. في انتخابات 2019، اختار الناخبون قيس سعيد، وهو مستقل صارم تعهد بإنهاء حالة الشلل والقضاء على الفساد، كرئيس. وكان البرلمان صاحب السلطة الأقوى رغم أنه كان مشتتًا، مع تراجع واضح للحماس لأي من الأحزاب.

لحظة إنعاش «ثورة مغدورة»
وعندما أغلق سعيد البرلمان بدبابة في صيف العام الماضي، مع اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية، كان الجلاصي من بين الحشود التي نزلت إلى الشوارع آنذاك، مرددًا صدى الحشود التي ملأت تونس في أثناء الثورة معتبرا أن تلك اللحظة كانت «لحظة إنعاش لثورة مغدورة»، وقال الجلاصي «كنا مع قيس سعيد وساعدناه.. لأنه مثلنا جاء من الأحياء الفقيرة» لكن بعد ما يقرب من 17 شهرًا من سيطرة سعيد على أغلب السلطات والتحرك للحكم بمراسيم، لم يتغير شيء فعليًا بالنسبة للجلاصي الذي يقول إن الوضع ازداد سوءًا وإن الأمل «تلاشى بشكل شبه كامل».

وسيكون للبرلمان الجديد الذي سيُنتخب اليوم السبت سلطات ضعيفة، وأقر سعيد قوانين جديدة تفرض عقوبات بالسجن على من ينشر «أخبارا كاذبة» تصل عقوبتها عشرات السنوات. ويقول الجلاصي «أختنق في تونس اليوم، لا شيء يعمل في هذا البلد، لا ديمقراطية ولا الاقتصاد ولا أوضاع الناس»، مضيفا أنه يشعر بخذلان.

وأضاف «للمرة الأولى بعد الثورة لن أصوت»، وقال الجلاصي بمرارة «لقد سعوا لقتل كل ما له علاقة بالثورة، لقد قتلوا الحلم، لم أعد أشتم رائحة للثورة ولا للحرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين
ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا
توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023

توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية

حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس

رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس
عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس
مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل

مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو «آلية بديلة»

باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو ...
«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال

«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال
شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد

شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد
الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية

الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية
قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث

قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث
«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة

«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»
«الفيروسات الشتوية» تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة للإجراءات الاحترازية

«الفيروسات الشتوية» تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة ...
كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»

كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل عقيد شرطة وإصابة رجلي أمن خلال احتجاجات على أسعار المحروقات في الأردن
مقتل عقيد شرطة وإصابة رجلي أمن خلال احتجاجات على أسعار المحروقات ...
وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب
وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب
الأردنيون يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود بعد يوم من مقتل ضابط شرطة
الأردنيون يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود بعد يوم من مقتل ضابط ...
الأردن: اعتقال 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب بعد ارتفاع أسعار المحروقات
الأردن: اعتقال 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب بعد ارتفاع أسعار ...
التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب برلمان بلا صلاحيات
التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب برلمان بلا صلاحيات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد ......
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة ......
سد لمعالجة نقص المياه يهدد بزوال قرى وأراض زراعية في العراق
سد لمعالجة نقص المياه يهدد بزوال قرى وأراض زراعية في العراق...
قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية
قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية...
قاض أميركي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي
قاض أميركي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية مقتل ......
المزيد
التونسيون ينتخبون برلمانا في ظل الرئيس سعيد وسط جدل حول صلاحياته
التونسيون ينتخبون برلمانا في ظل الرئيس سعيد وسط جدل حول ......
أكثر من نصف مليون ناخب توجهوا لمراكز الاقتراع في تونس حتى الواحدة ظهرا
أكثر من نصف مليون ناخب توجهوا لمراكز الاقتراع في تونس حتى ......
من المظاهرة إلى المقاطعة.. أحد رموز ثورة تونس يتحدث عن تبخر أحلام الحرية والكرامة
من المظاهرة إلى المقاطعة.. أحد رموز ثورة تونس يتحدث عن تبخر ......
التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب برلمان بلا صلاحيات
التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب برلمان بلا صلاحيات...
الأردن: اعتقال 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب بعد ارتفاع أسعار المحروقات
الأردن: اعتقال 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب بعد ارتفاع أسعار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط