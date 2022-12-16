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الأردنيون يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود بعد يوم من مقتل ضابط شرطة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 07:45 مساء
الأردنيون يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود بعد يوم من مقتل ضابط شرطة
سيارة إسعاف على طريق سريع قرب العاصمة الأردنية عمان، حيث قتل ضابط شرطة أردني كبير خلال احتجاجات في مدينة الحسينية جنوب الأردن. (أرشيفية: رويترز)
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قال شهود ومصادر أمنية إن أردنيين نظموا اعتصامات يوم الجمعة ودعا نشطاء إلى تصعيد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود الذي فاقم ضغوط كلفة المعيشة، وذلك بعد يوم واحد من أعمال شغب شهدتها مدينة في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل ضابط شرطة، وفق وكالة رويترز.

وذكرت السلطات أن ضابط الشرطة لقي حتفه مساء يوم الخميس برصاصة أطلقها مجهول حين دخل ضباط مسلحون أحد أحياء مدينة معان للتصدي إلى أعمال شغب. وقال شهود إن شبانا هاجموا مقرات رسمية في المدينة.

وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن في جنوب الأردن خاصة بعد إضرابات متفرقة لسائقي الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والمطالبة بخفض أسعار وقود الديزل. وفاقم ارتفاع أسعار الوقود الضغوط على الأسر.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب في مواجهة المحتجين الذين يلجأون إلى العنف. وأضاف الفراية أنه بعد ما حدث سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي تشهد أعمال شغب.

ورغم الهدوء العام في الشوارع يوم الجمعة، خرجت احتجاجات متفرقة وشارك البعض في اعتصام أمام مسجد رئيسي في معان ومسجد في العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، فيما دعا نشطاء إلى مزيد من المظاهرات.

مطاردة عشرات الشباب في الأردن
وطاردت شرطة مكافحة الشغب خلال الليل عشرات الشباب الذين ألقوا حجارة في كل من عمان والزرقاء وإربد ومدن أخرى، حيث قال الفراية إن مثيري الشغب أضرموا النار في ممتلكات عامة وخربوا مبان حكومية وأحرقوا إطارات سيارات مما أدى إلى إغلاق طرق سريعة رئيسية في أنحاء المملكة.

وقال مستخدمو الإنترنت ونشطاء إن خدمات الإنترنت كانت بطيئة في عدة مناطق، مما أدى إلى تعطل منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها النشطاء لنشر لقطات من الاشتباكات مع الشرطة.

ووعدت الحكومة بالنظر في مطالب سائقي الشاحنات لكنها تقول إنها تحملت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام ولا يمكنها فعل المزيد إذا أرادت تجنب انتهاك اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وسبق أن شهدت البلاد احتجاجات سلمية في المعتاد خلال السنوات الماضية، وتضمنت مطالب بإصلاحات ديمقراطية ودعوات للحد من الفساد.

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