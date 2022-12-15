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انتخابات لبرلمانٍ بلا صلاحيات فعلية في تونس السبت.. فكيف سيكون المشهد؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 04:34 مساء
انتخابات لبرلمانٍ بلا صلاحيات فعلية في تونس السبت.. فكيف سيكون المشهد؟
لافتة تشجع التونسيين على التصويت في الانتخابات النيابية المقررة في 17 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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يتوجه الناخبون التونسيون السبت المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد بدون صلاحيات فعلية في انتخابات تشريعية تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية المعارضة وتمثل مرحلة جديدة في النظام السياسي الرئاسي الذي أسس له الرئيس قيس سعيّد منذ احتكاره السلطات في 2021.

يتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا ويحلّ محل البرلمان الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يوليو 2021 ثم حلّه لاحقا، كما قرّر آنذاك احتكار السلطات في البلاد، معلّلا قراره بعدم فاعلية البرلمان السابق ومعلنا انطلاق «عهد جديد»، حسب وكالة «فرانس برس».

تجريد البرلمان من صلاحيات واسعة
وكان البرلمان السابق معززا بصلاحيات حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون البرلمان المقبل مجرّدًا منها بموجب الدستور الجديد الذي أقرّه الرئيس وتمّ إقراره إثر استفتاء شعبي لم يحظ بمشاركة واسعة في 25 يوليو الماضي.

يرى الخبير السياسي حمادي الرديسي أن الهدف هو «تحقيق أجندة تم وضعها بعد انقلاب سعيّد مباشرة»، مشيرًا إلى أن الانتخابات استكمال للمسار الذي بدأ في 25 يوليو.

ويؤكد الرديسي للوكالة الفرنسية أن هذا البرلمان «لن تكون لديه صلاحيات كثيرة لأنه لن يكون قادرًا على مساءلة الحكومة أو توجيه اللوم إليها، لأنه من الصعب تحقيق الشروط المعقدة التي ينص عليها الدستور في هذه الحالات».

الأولوية لنصوص الرئيس داخل المجلس الجديد
وبحسب الدستور الجديد، يمكن للبرلمان اقتراح مشاريع قوانين على أن تُقدّم من جانب عشرة نواب على الأقل، مع إعطاء الأولوية للنصوص التي يقدّمها الرئيس.

وسيعلن في 20 مارس المقبل عن تركيبة البرلمان النهائية بعد تنظيم الدورة الثانية للانتخابات التشريعية ما بين شهري فبراير ومارس.

ينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتهم بدون انتماءات سياسية.

هل تقوي الانتخابات موقف قيس سعيد؟
وبالنسبة للرديسي فإن «الهدف، رغم كل عيوب هذه الانتخابات ونواقصها، هو زيادة شرعية الرئاسة»، معتبرًا أن الانتخابات ستنتج «برلمانًا مرذّلًا بلا صلاحيات».

وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية المعارض الأول للرئيس والذي كان أكبر الأحزاب المهيمنة على البرلمان طوال عشر سنوات، إذ إنه يعتبر ما يقوم به الرئيس «انقلابًا على الدستور وعلى الثورة»، التي فتحت طريقا للديمقراطية الوحيدة في العالم العربي.

أمّا الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد والذي قبل بقرارات الرئيس يوم 25 يوليو 2021 بدون منحه «شيكا على بياض»، فقد أظهر في الأيّام الأخيرة موقفا مختلفا وأكثر حدة تجاه مشروع سعيّد السياسي.

الطبوبي: انتخابات بلا طعم ولا لون
واعتبر أمينه العام نور الدين الطبوبي في خطاب أمام أنصار الاتحاد أن الانتخابات المقبلة «بلا طعم ولا لون لها وهي نتاج دستور لم يكن محلّ توافق».

ويشدد الرديسي على أن الاقتراع يطرح أيضًا مشكلة التمثيل بمشاركة منخفضة للنساء (122 مرشحة، أقل من 15%) بينما تشكل النساء نصف سكان البلاد تقريبا (12 مليونا) .

ويبدي الرديسي مخاوفه من رؤية «برلمان بدون نساء»، بينما كانت المساواة إلزامية في القوائم الانتخابية في السابق.

وترشح للانتخابات 1085 شخصًا غالبيتهم غير معروفين من قبل الرأي العام التونسي.

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