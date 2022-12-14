  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة: العنف في جنوب السودان يقتل 166 مدنيا ويشرد أكثر من 20 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 03:46 مساء
الأمم المتحدة: العنف في جنوب السودان يقتل 166 مدنيا ويشرد أكثر من 20 ألفا
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعين حديثًا فولكر تورك في مؤتمر صحفي بقصر ويلسون في جنيف، 2 نوفمبر 2022. (رويترز)
alwasat radio

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن أعمال عنف وقعت في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان حصدت أرواح 166 مدنيا وشردت أكثر من 20 ألفا منذ أغسطس  وسط تصاعد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة.

وينتشر العنف في أجزاء من جنوب السودان، حيث غالبا ما تؤدي الاشتباكات الناجمة عن نزاعات على مناطق الرعي والمياه والأراضي الزراعية والموارد الأخرى إلى سقوط قتلى.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي إن الصراع امتداد لقتال بدأ في أغسطس في قرية في ولاية أعالي النيل وانتشر منذ ذلك الحين في أجزاء أخرى من الولاية ومناطق في ولايتي جونقلي والوحدة، وفق وكالة «رويترز».

 أعمال عنف في جنوب السودان
وقال تورك في بيان «عمليات القتل هذه، إضافة إلى تقارير عن أعمال عنف على أساس الجنس وعمليات خطف وتدمير ونهب لممتلكات، هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويجب أن تتوقف». وحذر تورك من أن إراقة الدماء هذه تهدد بامتدادها إلى خارج المنطقة ما لم تتحرك السلطات المحلية وقادة المجتمع بسرعة لتهدئة التوتر بين الجماعات المسلحة.

وقال «من المهم أن تجري حكومة جنوب السودان تحقيقا شاملا نزيها بسرعة في أعمال العنف وأن تحاسب جميع المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي». وحذر زعماء دينيون في المنطقة من أن الاشتباكات بين مجموعات الشباب المتناحرة امتدت إلى مخيم يؤوي نازحين بسبب العنف، وعبروا عن مخاوفهم من خروجها عن السيطرة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق إن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف فروا إلى السودان المجاور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية

المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»

«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي
أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 مليون يورو

تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 ...
تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين

تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا

لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غارة أميركية تقتل قياديين بتنظيم «داعش» في سورية
غارة أميركية تقتل قياديين بتنظيم «داعش» في سورية
مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 490 فلسطينيا بينهم 76 طفلا خلال شهر
مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 490 فلسطينيا بينهم 76 طفلا خلال شهر
مقتل طفلة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل طفلة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
«يونيسف»: 11 ألف طفل يمني بين ضحايا الحرب وارتفاع أعداد المجندين
«يونيسف»: 11 ألف طفل يمني بين ضحايا الحرب وارتفاع أعداد المجندين
«فرانس برس»: مقتل ضابط عراقي بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد
«فرانس برس»: مقتل ضابط عراقي بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد ......
قصف تركي يستهدف قوات أمن مخيم الهول في شمال شرق سورية
قصف تركي يستهدف قوات أمن مخيم الهول في شمال شرق سورية...
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة ......
سد لمعالجة نقص المياه يهدد بزوال قرى وأراض زراعية في العراق
سد لمعالجة نقص المياه يهدد بزوال قرى وأراض زراعية في العراق...
المزيد
الأمم المتحدة: العنف في جنوب السودان يقتل 166 مدنيا ويشرد أكثر من 20 ألفا
الأمم المتحدة: العنف في جنوب السودان يقتل 166 مدنيا ويشرد ......
مقتل 3 عسكريين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد
مقتل 3 عسكريين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد...
عند الفلسطينيين.. مونديال قطر أظهر أن القضية «لم تدفن»
عند الفلسطينيين.. مونديال قطر أظهر أن القضية «لم تدفن»...
«فرانس برس»: مقتل ضابط عراقي بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد
«فرانس برس»: مقتل ضابط عراقي بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد...
«يونيسف»: 11 ألف طفل يمني بين ضحايا الحرب وارتفاع أعداد المجندين
«يونيسف»: 11 ألف طفل يمني بين ضحايا الحرب وارتفاع أعداد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط