مقتل طفلة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت فجر الإثنين، طفلة فلسطينية تبلغ السادسة عشرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب، مقتل «الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة 16 عاماً، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين»، وفق وكالة «فرانس برس».

الفتاة كانت على سطح منزلها

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، أن الفتاة كانت على سطح منزلها في الحي الذي شهد عملية الجيش الإسرائيلي، وعثر على جثتها بعد انسحاب جنود الاحتلال.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ثلاثة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة برصاص جيش الاحتلال خلال العملية.

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وقُتل أكثر من 40 فلسطينياً في منطقة جنين خلال عمليات لقوات الاحتلال الإسرائيلية، من بينهم مسلّحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاماً والصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وقُتل ما لا يقل عن 150 فلسطينياً و26 إسرائيلياً هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس، التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.