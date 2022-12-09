جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن القمة العربية – الصينية، تعد الأولى وغير المسبوقة، مؤكدا أنها حدث استثنائي في تاريخ العلاقات العربية الصينية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الصيني ضمن فعاليات القمة العربية – الصينية، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة زعماء وقادة وممثلي عدد من الدول العربية.

وتابع الرئيس الصيني، «ندعو سويا الى حوار الحضارات ونشجع التنوع الحضاري في العالم».

وأوضح أن الصين أقامت 17 آلية تعاون مع الدول العربية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 300 مليار دولار، خلال 10 سنوات.