بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فعاليات القمة العربية – الصينية، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة زعماء وقادة وممثلي عدد من الدول العربية.

والتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، مع قادة عرب في السعودية في قمتين، وصفتا بأنهما «معلم»، في تاريخ العلاقات الصينية-العربية والعلاقات الصينية- الخليجية.

- انطلاق فعاليات القمة «الخليجية – الصينية» بالرياض

وتأتي هذه اللقاءات في ثالث وآخر أيام زيارة يقوم بها الرئيس الصيني إلى السعودية للمرة الأولى منذ 2016، وثالث رحلة له إلى الخارج منذ دفعت جائحة كوفيد-19 الصين إلى إغلاق حدودها والشروع في سلسلة من عمليات الإغلاق، مما أضر باقتصادها العملاق، وفق وكالة «فرانس برس».