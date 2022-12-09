  • Alwasat News
Atwasat

بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 03:25 مساء
بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض
الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية الصينية في الرياض. (صورة مثبتة من بث مباشر)
alwasat radio

افتتح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فعاليات القمة العربية – الصينية، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة زعماء وقادة وممثلي عدد من الدول العربية.

والتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، مع قادة عرب في السعودية في قمتين، وصفتا بأنهما «معلم»، في تاريخ العلاقات الصينية-العربية والعلاقات الصينية- الخليجية.

- انطلاق فعاليات القمة «الخليجية – الصينية» بالرياض

وتأتي هذه اللقاءات في ثالث وآخر أيام زيارة يقوم بها الرئيس الصيني إلى السعودية للمرة الأولى منذ 2016، وثالث رحلة له إلى الخارج منذ دفعت جائحة كوفيد-19 الصين إلى إغلاق حدودها والشروع في سلسلة من عمليات الإغلاق، مما أضر باقتصادها العملاق، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة
شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات

اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»

السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران

حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران
مركز أبحاث: استثمارات شركات النفط والغاز تتسبب باحترار «كارثي»

مركز أبحاث: استثمارات شركات النفط والغاز تتسبب باحترار «كارثي»
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين

شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين
وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت

وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت
الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب

الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب
ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)

ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال

شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها

سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا
سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس المقبل
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس المقبل
اتفاقات بالمليارات.. شي يقود من السعودية أكبر تقارب صيني مع العرب تحت أنظار أميركا
اتفاقات بالمليارات.. شي يقود من السعودية أكبر تقارب صيني مع العرب...
الرئيس السوري يصدر موازنة 2023 وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة
الرئيس السوري يصدر موازنة 2023 وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة
الإمارات تدعو لمناقشة تحول «عادل ومنصف» للطاقة في «كوب28»
الإمارات تدعو لمناقشة تحول «عادل ومنصف» للطاقة في «كوب28»
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق ......
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر...
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش مونديال 2022
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش ......
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
المزيد
جينبينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين
جينبينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي ......
بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض
بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض...
انطلاق فعاليات القمة «الخليجية – الصينية» بالرياض
انطلاق فعاليات القمة «الخليجية – الصينية» بالرياض...
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية...
الإمارات تدعو لمناقشة تحول «عادل ومنصف» للطاقة في «كوب28»
الإمارات تدعو لمناقشة تحول «عادل ومنصف» للطاقة في «كوب28»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط