انطلاق فعاليات القمة «الخليجية – الصينية» بالرياض

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت فعاليات القمة الخليجية الصينية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة زعماء وقادة دول الخليج.

وتوسط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني «شي جين بينج»، قبيل بداية الجلسة صورة تذكارية مع قادة وزعماء دول الخليج .

ويلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، مع قادة عرب في السعودية في قمتين، وصفتا بأنهما «معلم»، في تاريخ العلاقات الصينية-العربية والعلاقات الصينية- الخليجية.

- اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات

وتأتي هذه اللقاءات في ثالث وآخر أيام زيارة يقوم بها الرئيس الصيني إلى السعودية للمرة الأولى منذ 2016، وثالث رحلة له إلى الخارج منذ دفعت جائحة كوفيد-19 الصين إلى إغلاق حدودها والشروع في سلسلة من عمليات الإغلاق، مما أضر باقتصادها العملاق، وفق وكالة «فرانس برس».