  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس السوري يصدر موازنة 2023 وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 12:16 مساء
الرئيس السوري يصدر موازنة 2023 وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة
موظف يحمل رزماً من العملة السورية في 10 نوفمبر 2022 داخل المصرف المركزي في دمشق. (أ ف ب)
alwasat radio

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، ليل الخميس قانون الموازنة العامة لعام 2023، بمبلغ إجمالي يعادل 5.4 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة بعد أكثر من عقد من الحرب.

وبعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد أكثر من 11 عاماً من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، تتضاءل تدريجياً قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور العملة المحلية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن الأسد أصدر القانون القاضي «بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، بمبلغ إجمالي قدره 16.550 مليار ليرة سورية».

- مخاوف من التصعيد التركي في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة

ويبلغ سعر صرف الرسمي حالياً 3015 مقابل الدولار، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء إلى 5900 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011.

«الموازنة تعد الأدنى»
وتعادل قيمة موازنة 2023، قرابة 2.8 مليار دولار أميركي، وفق سعر الصرف في السوق السوداء، فيما بلغت نحو 3,8 مليار وفق سعر الصرف ذاته عام 2022.

وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية «سيريا ريبورت»، جهاد يازجي، لوكالة «فرانس برس»، في بيروت إن «الموازنة تعد الأدنى لناحية قيمتها بالدولار منذ اندلاع النزاع» عام 2011.

ولا تلحظ الموازنة الاعتمادات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، في وقت تشهد البلاد انقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل إلى 22 ساعة.

وقال وزير المالية كنان ياغي، في مقابلة مع صحيفة الوطن المحلية المقرّبة من السلطات مطلع نوفمبر، إن إجمالي العجز المقدر في الموازنة ازداد بنسبة 19.65% عما كان عليه في موازنة 2022.

وأوضح أنه «من غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة، ولو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تفاقم للعجز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران

حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين

شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين
وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت

وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت
الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب

الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب
ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)

ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال

شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها

سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا
سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)

الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد

برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد
رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية

رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل متظاهرين اثنين في مواجهات بالعراق
مقتل متظاهرين اثنين في مواجهات بالعراق
واشنطن تلوح بمحاسبة المسؤولين السودانيين المعطلين للديمقراطية
واشنطن تلوح بمحاسبة المسؤولين السودانيين المعطلين للديمقراطية
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
للمرة التاسعة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان
للمرة التاسعة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس المقبل
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس المقبل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق ......
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر...
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش مونديال 2022
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش ......
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
المزيد
الإمارات تدعو لمناقشة تحول «عادل ومنصف» للطاقة في «كوب28»
الإمارات تدعو لمناقشة تحول «عادل ومنصف» للطاقة في «كوب28»...
الرئيس السوري يصدر موازنة 2023 وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة
الرئيس السوري يصدر موازنة 2023 وسط أزمات اقتصادية ومعيشية ......
اتفاقات بالمليارات.. شي يقود من السعودية أكبر تقارب صيني مع العرب تحت أنظار أميركا
اتفاقات بالمليارات.. شي يقود من السعودية أكبر تقارب صيني مع ......
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس المقبل
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس المقبل...
للمرة التاسعة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان
للمرة التاسعة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط