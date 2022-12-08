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وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 01:11 مساء
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس المقبل
وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في الجمعية الوطنية في باريس، 28 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى الرباط يومي 15 و16 ديسمبر الجاري؛ لمناقشة مسألة التأشيرات الشائكة، وإعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، المقررة في يناير، على ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت ناطقة باسم الخارجية الفرنسية لوكالة «فراسن برس»، اليوم الخميس، إن الوزيرة ستصل مساء يوم 15 وستعقد اجتماعا في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة، لمناقشة كل مواضيع العلاقات الثنائية، وذكرت بشكل خاص ملف التأشيرات. ومن المرتقب تنظيم مؤتمر صحفي إثر اللقاء الثنائي.

- المغرب يعتبر قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنيه «غير مبرر»

وقررت باريس في سبتمبر 2021، خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بحجة إحجام المملكة عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية. وهذا الإجراء، الذي وصفته الرباط بأنه «غير مبرر»، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بأنه «مهين»، والأوساط الفرنسية المغربية بأنه «أخرق»؛ أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين منذ عام.

ملف الصحراء الغربية
ولم تحدد الناطقة ما إذا كانت قضية الصحراء الغربية ستناقش خلال زيارة الوزيرة. ويدور النزاع حول الصحراء الغربية منذ عقود بين المغرب والصحراويين في جبهة «البوليساريو» المدعومين من الجزائر. وتطالب الجبهة باستفتاء حول تقرير المصير في حين تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها.

وفي إطار اتفاق تفاوض بشأنه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اعترفت واشنطن في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على المستعمرة الإسبانية السابقة، مقابل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و«اسرائيل». ومذاك تحث الرباط فرنسا التي لطالما دعمت المغرب في هذا النزاع، بالاعتراف بدورها بـ«سيادة المغرب على الصحراء الغربية» كما فعلت إسبانيا. وفي مؤشر لتهدئة العلاقات بين البلدين، جرى تعيين سفير فرنسي جديد في المغرب بعد خلو المنصب عدة أشهر.

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