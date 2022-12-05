مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، مؤكدة على أن الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.

وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.

- الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الاتفاق يمكن أن يمثل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني، داعية أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان، بما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه.

توقيع الاتفاق بين الجيش السوداني والمدنيين

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الجيش السوداني، اتفاقا مع المدنيين لإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ تحرك قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، ضد شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب إطاحة البشير في العام 2019.

ووقع الاتفاق البرهان وعديد القادة المدنيين وخصصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، وفق وكالة «فرانس برس».