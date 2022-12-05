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الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 12:42 مساء
الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة
من مراسم توقيع الاتفاق بين الجيش السوداني والقوى المدنية، 5 ديسمبر 2022. (سونا)
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وقع الجيش السوداني، اليوم الإثنين، اتفاقا مع المدنيين لإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ تحرك قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، ضد شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب إطاحة البشير في العام 2019.

ووقع الاتفاق البرهان وعديد القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

المبعوث الأممي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا الإتجاه التوافقي في السودان
وقال فولكر بترسس، الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونتامس) إن هذا التوقيع يعد بمثابة أساس جيد لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي بالسودان وهنأ فولكر الشعب السوداني بهذا التوافق والتوقيع السياسي الاطاري.

ودعا بترسس المجتمع الدولي إلى دعم هذا الإتجاه التوافقي، وذكر أن التوقيع خطوة شجاعة تضمن حقوق مكونات الشعب السوداني في التعبير وأسر الشهداء والمرأة والشباب والهيئات المدنية ونقطة تحول في القضية السياسية السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

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