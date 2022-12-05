منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر نشطاء في منظمات نقابية وسياسية يسارية الأحد، في الرباط، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في ظل التضخم الذي يشهده المغرب هذا العام، إضافة إلى الاحتجاج على «قمع» حرية التعبير و«الفساد» والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل.

واستقطبت التظاهرة، التي دعت إليها تنسيقية «الجبهة الاجتماعية المغربية»، قرابة ثلاثة آلاف شخص بحسب تقديرات صحفيين، في حين أكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني في وقت لاحق الأحد لوكالة «فرانس برس»، أن عدد المشاركين «راوح بين 1200 و1500 شخص».

«ثلاثة ملايين مغربي أصبحوا فقراء»

وردد المحتجون شعارات «الشعب يريد إسقاط الغلاء» و«إسقاط الاستبداد»، ورفعوا لافتات تدين «الفساد» و«الرشوة»، قبل أن يتفرقوا بهدوء وسط العاصمة.

- الغلاء مستورد أم محلي.. جدل في المغرب حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات

وقال المنسق الوطني للجبهة يونس فراشين، والتي تضم أحزابا وجمعيات ونقابات يسارية، في كلمة باسم التظاهرة «جئنا لنحتج ضد الغلاء (...) ضد حكومة تجسد زواج المال والسلطة وتدعم الرأسمال الاحتكاري»، مضيفا «أكثر من ثلاثة ملايين مغربي أصبحوا فقراء»، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وشهد المغرب ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود ومواد غذائية والخدمات، خلال الأشهر الماضية، فضلا عن جفاف استثنائي أدى إلى تراجع التوقعات الرسمية للنمو إلى 0,8 بالمئة فقط هذا العام.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 7,1% في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، فيما يتوقع أن يصل إلى 6,3% نهاية العام، وهو ما يؤثر على الفئات الفقيرة والمتوسطة، في بلد يعاني أصلا فوارق اجتماعية.

وإلى جانب الاحتجاج على الغلاء، نددت التظاهرة التي شارك فيها نشطاء من مدن مختلفة، «بكل أشكال التضييق على حرية التعبير»، وفق ما أكد فراشين في كلمته.

وأضاف «هناك مجموعة من المناضلين والمدونيين والصحفيين في السجون، لا يمكن أن نقبل هذه التراجعات في مغرب 2022».

ورفع بعض المحتجين شعارات «تحية» للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهما مسجونان منذ 2020 بعد الحكم عليهما بالسجن 5 و6 أعوام على التوالي، في قضيتي اعتداء جنسي منفصلتين، بالإضافة إلى قضية تجسس بالنسبة للراضي.

الأعلام الفلسطينية وشعارات مناهضة للتطبيع

ورفع متظاهرون آخرون الأعلام الفلسطينية وشعارات مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي ترفضه منظمات اليسار والإسلاميون عموما، مؤكدين «موحدون ضد الغلاء وضد التطبيع».

وفي مواجهة الاحتجاجات ضد الغلاء تؤكد الحكومة، التي يقودها رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش، أنها تنتهج سياسة اجتماعية، تشمل خصوصا تنفيذ برنامج أعلن العام 2020 لتعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة.

وأدمج 11 مليون مغربي من ذوي الدخل المحدود ضمن المستفيدين من التغطية الصحية، من دون أداء رسوم اشتراك، ابتداء من أول ديسمبر الذي وصفه الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس «باليوم التاريخي».

لكن المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 36 مليون نسمة، تراهن أساسا على تحريك الاستثمارات العامة والخاصة لتنشيط الاقتصاد، إذ أعلن في الفترة الأخيرة عن إطلاق صندوق استثمار سيادي بقيمة 4,1 مليارات يورو.