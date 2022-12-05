Atwasat

منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 09:52 صباحا
منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»
مظاهرة أنصار النقابة الوطنية للشغل المغربية احتجاجا على غلاء المعيشة خارج مقر البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط. 23 أكتوبر 2022، (أ ف ب)
alwasat radio

تظاهر نشطاء في منظمات نقابية وسياسية يسارية الأحد، في الرباط، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في ظل التضخم الذي يشهده المغرب هذا العام، إضافة إلى الاحتجاج على «قمع» حرية التعبير و«الفساد» والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل.

واستقطبت التظاهرة، التي دعت إليها تنسيقية «الجبهة الاجتماعية المغربية»، قرابة ثلاثة آلاف شخص بحسب تقديرات صحفيين، في حين أكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني في وقت لاحق الأحد لوكالة «فرانس برس»، أن عدد المشاركين «راوح بين 1200 و1500 شخص».

«ثلاثة ملايين مغربي أصبحوا فقراء»
وردد المحتجون شعارات «الشعب يريد إسقاط الغلاء» و«إسقاط الاستبداد»، ورفعوا لافتات تدين «الفساد» و«الرشوة»، قبل أن يتفرقوا بهدوء وسط العاصمة.

- الغلاء مستورد أم محلي.. جدل في المغرب حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات

وقال المنسق الوطني للجبهة يونس فراشين، والتي تضم أحزابا وجمعيات ونقابات يسارية، في كلمة باسم التظاهرة «جئنا لنحتج ضد الغلاء (...) ضد حكومة تجسد زواج المال والسلطة وتدعم الرأسمال الاحتكاري»، مضيفا «أكثر من ثلاثة ملايين مغربي أصبحوا فقراء»، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وشهد المغرب ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود ومواد غذائية والخدمات، خلال الأشهر الماضية، فضلا عن جفاف استثنائي أدى إلى تراجع التوقعات الرسمية للنمو إلى 0,8 بالمئة فقط هذا العام.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 7,1% في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، فيما يتوقع أن يصل إلى 6,3% نهاية العام، وهو ما يؤثر على الفئات الفقيرة والمتوسطة، في بلد يعاني أصلا فوارق اجتماعية.

وإلى جانب الاحتجاج على الغلاء، نددت التظاهرة التي شارك فيها نشطاء من مدن مختلفة، «بكل أشكال التضييق على حرية التعبير»، وفق ما أكد فراشين في كلمته.

وأضاف «هناك مجموعة من المناضلين والمدونيين والصحفيين في السجون، لا يمكن أن نقبل هذه التراجعات في مغرب 2022».

ورفع بعض المحتجين شعارات «تحية» للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهما مسجونان منذ 2020 بعد الحكم عليهما بالسجن 5 و6 أعوام على التوالي، في قضيتي اعتداء جنسي منفصلتين، بالإضافة إلى قضية تجسس بالنسبة للراضي.

الأعلام الفلسطينية وشعارات مناهضة للتطبيع
ورفع متظاهرون آخرون الأعلام الفلسطينية وشعارات مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي ترفضه منظمات اليسار والإسلاميون عموما، مؤكدين «موحدون ضد الغلاء وضد التطبيع».

وفي مواجهة الاحتجاجات ضد الغلاء تؤكد الحكومة، التي يقودها رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش، أنها تنتهج سياسة اجتماعية، تشمل خصوصا تنفيذ برنامج أعلن العام 2020 لتعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة.

وأدمج 11 مليون مغربي من ذوي الدخل المحدود ضمن المستفيدين من التغطية الصحية، من دون أداء رسوم اشتراك، ابتداء من أول ديسمبر الذي وصفه الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس «باليوم التاريخي».

لكن المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 36 مليون نسمة، تراهن أساسا على تحريك الاستثمارات العامة والخاصة لتنشيط الاقتصاد، إذ أعلن في الفترة الأخيرة عن إطلاق صندوق استثمار سيادي بقيمة 4,1 مليارات يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي

مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي
مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1

مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي

تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في ...
استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا

استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
فرنسا توجه تهما إلى أوكرانية مقربة من محافظ مصرف لبنان على خلفية قضايا فساد
فرنسا توجه تهما إلى أوكرانية مقربة من محافظ مصرف لبنان على خلفية ...
الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد الانتخابات النيابية ويراها «بلا لون ولا طعم»
الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد الانتخابات النيابية ويراها «بلا...
غارات إسرائيلية على غزة
غارات إسرائيلية على غزة
بابا نويل فلسطيني يوزع الفرحة في القدس المحتلة
بابا نويل فلسطيني يوزع الفرحة في القدس المحتلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق ......
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش مونديال 2022
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش ......
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر...
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
المزيد
ألمانيا وجهة جديدة لهجرة الكفاءات التونسية
ألمانيا وجهة جديدة لهجرة الكفاءات التونسية...
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم...
منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»
منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء ......
بابا نويل فلسطيني يوزع الفرحة في القدس المحتلة
بابا نويل فلسطيني يوزع الفرحة في القدس المحتلة...
غارات إسرائيلية على غزة
غارات إسرائيلية على غزة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط