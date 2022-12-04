غارات إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شنّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي فجر، اليوم الأحد، غارات جوية على أهداف في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه مناطق في إسرائيل، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمني في مدينة غزة إن «طائرات الاحتلال أطلقت صواريخ عدة على موقع للمقاومة في مدينة خان يونس (جنوب)، كما استهدفت أرضًا فارغة بالقرب من المطار جنوب مدينة رفح جنوب القطاع»، وقال شاهد عيان إن طائرات إسرائيلية شنت أيضًا غارة على أرض فارغة وسط قطاع غزة، ولم تُسفر الغارات الإسرائيلية عن إصابات، حسب مصادر طبية فلسطينية.

بدوره، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن مقاتلاته استهدفت ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس تُشكل موقعًا مركزيًّا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية للحركة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية استهدفت نفقًا تابعًا لحماس في جنوب قطاع غزة، وادعى البيان أن غارات الاحتلال الإسرائيلية جاءت ردًّا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، موضحًا أنها استهدفت «قدرات بناء القوة والتسلح لدى حماس في قطاع غزة».

مساء السبت، سقط صاروخ أُطلق من القطاع، في منطقة غير مأهولة بجنوب إسرائيل، من دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على الفور، لكن حركة الجهاد، إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، هددت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قيادييها الخميس في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأتت عملية إطلاق الصاروخ، وهي الأولى منذ شهر وفق الجيش، غداة مقتل الفلسطيني عمار هادي مفلح (22 عامًا) برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، في ظروف مُلتبسة، وتزامنًا مع القصف العدواني الإسرائيلي، أطلق فلسطينيون صاروخين آخرين على بلدات بجنوب إسرائيل، حسب شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية.



كتائب القسام: لن نسمح بتغيير المعادلات

وأعلنت كتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) في بيان، أن «دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المُعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض - جو وبالمضادات الأرضية».

من جهته، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان، أن «تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستُواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن وجوده»، وأضاف «العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته أمس بإعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة، هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة».

وفي حين قال حرس الحدود الإسرائيليون إن الشاب حاول طعن أحد عناصرهم، أفاد مسؤول فلسطيني بأنه قُتِل خلال شجار، وقال حرس الحدود الإسرائيليون في بيان بالعربية، «توجه عدد من المشتبهين إلى طاقم أفراد شرطة حرس الحدود العاملين في المكان (حوارة)، وفجأة سحب إرهابي سكينًا وطعن أحد المحاربين»، وأضاف البيان «رد المحاربون بإطلاق النار على المشتبه به وشلّ حركته، وتم إجلاء المحارب وهو يُعاني إصابات طفيفة، لتلقي علاج طبي».

من جهته، قال عضو بلدية حوارة وجيه عودة لوكالة «فرانس برس» إن إطلاق النار تم بعد حصول شجار، وكتب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند على «تويتر» إنه «مذعور من عملية الاغتيال بعد حصول قتال مع جندي إسرائيلي».