Atwasat

فرنسا توجه تهما إلى أوكرانية مقربة من محافظ مصرف لبنان على خلفية قضايا فساد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 10:04 مساء
فرنسا توجه تهما إلى أوكرانية مقربة من محافظ مصرف لبنان على خلفية قضايا فساد
محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تواجه امرأة مقرّبة من محافظ المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، تهمًا من السلطات القضائية في باريس حول ثروة الأخير في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» الجمعة، مؤكدًا بذلك معلومات نشرها موقع «ميديابارت».

وأكد المصدر أن الأوكرانية «آنا ك.»، 46 عامًا، قُدمت على أنها مقرّبة كثيرًا من سلامة، وتواحه تهم «تكوين منظمة إجرامية» و«غسل أموال منظم» و«غسل احتيال ضريبي خطير» و«إخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات»، كما وضعت تحت إشراف قضائي، حسب الوكالة.

وبحسب استجوابها الذي علمت بمضمونه «فرانس برس»، يُشتبه في مشاركة الأوكرانية «في معاملات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان (...) والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال»، ولم يرد محامي المتهمة عندما حاولت الوكالة الفرنسية التواصل معه.

تحقيق في اختلاس 120 مليون يورو
وأواخر مارس، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه.

وصادرت السلطات الفرنسية عددًا من العقارات التي يُشتبه بأن ملكيّتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 في باريس ومساحات تقع في جادة شانزيليزيه إضافة إلى حسابات مصرفية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا

الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون
كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم

كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة

قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة
الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة

رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل
عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة

عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
حقائق من مواجهة المغرب وكندا

حقائق من مواجهة المغرب وكندا
الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022

الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
الصداقة والاختلاف

الصداقة والاختلاف
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السعودية تستضيف قمة «صينية - عربية» خلال زيارة شي
السعودية تستضيف قمة «صينية - عربية» خلال زيارة شي
وزير النفط السوري: الضربات التركية سببت «ضرراً كبيراً» في المنشآت النفطية
وزير النفط السوري: الضربات التركية سببت «ضرراً كبيراً» في المنشآت...
«فرانس برس»: إسرائيل ترحل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا الأحد
«فرانس برس»: إسرائيل ترحل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا الأحد
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية
«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق ......
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر...
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش مونديال 2022
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش ......
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
المزيد
فرنسا توجه تهما إلى أوكرانية مقربة من محافظ مصرف لبنان على خلفية قضايا فساد
فرنسا توجه تهما إلى أوكرانية مقربة من محافظ مصرف لبنان على ......
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية...
للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان
للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان...
«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية
«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية...
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط