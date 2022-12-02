فرنسا توجه تهما إلى أوكرانية مقربة من محافظ مصرف لبنان على خلفية قضايا فساد

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه امرأة مقرّبة من محافظ المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، تهمًا من السلطات القضائية في باريس حول ثروة الأخير في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» الجمعة، مؤكدًا بذلك معلومات نشرها موقع «ميديابارت».

وأكد المصدر أن الأوكرانية «آنا ك.»، 46 عامًا، قُدمت على أنها مقرّبة كثيرًا من سلامة، وتواحه تهم «تكوين منظمة إجرامية» و«غسل أموال منظم» و«غسل احتيال ضريبي خطير» و«إخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات»، كما وضعت تحت إشراف قضائي، حسب الوكالة.

وبحسب استجوابها الذي علمت بمضمونه «فرانس برس»، يُشتبه في مشاركة الأوكرانية «في معاملات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان (...) والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال»، ولم يرد محامي المتهمة عندما حاولت الوكالة الفرنسية التواصل معه.

تحقيق في اختلاس 120 مليون يورو

وأواخر مارس، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه.

وصادرت السلطات الفرنسية عددًا من العقارات التي يُشتبه بأن ملكيّتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 في باريس ومساحات تقع في جادة شانزيليزيه إضافة إلى حسابات مصرفية.