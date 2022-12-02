مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل حوارة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية «باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال عضو بلدية حوارة وجيه عودة، للوكالة الفرنسية، إن اطلاق النار جاء بعد «شجار»، وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة «اغتيال بدم بارد لمواطن فلسطيني في حوارة»، وأرفق التغريدة بشريط فيديو يوثق عملية القتل.

وقُتل نحو 145 فلسطينيًا هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ العام 1967.