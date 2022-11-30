السعودية تستضيف قمة «صينية - عربية» خلال زيارة شي

القاهرة - بوابة الوسط

قال ثلاثة دبلوماسيين عرب في المنطقة مطلعين على الخطط، اليوم الأربعاء، إن السعودية تنوي استضافة قمة صينية - عربية في التاسع من ديسمبر يحضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى المملكة.

وقال دبلوماسيان ومصدر رابع على اطلاع مباشر بالزيارة إن من المقرر أن يصل شي الرياض في السابع من ديسمبر، في رحلة تأتي في وقت حساس للعلاقات السعودية - الأميركية التي توترت بسبب خلاف حول إمدادات الطاقة ومخاوف من تزايد النفوذ الصيني في الشرق الأوسط. وقال الدبلوماسيون إن الدعوات أُرسلت إلى زعماء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحضور التجمع الصيني العربي.

ولم يرد مكتب اتصالات الحكومة السعودية على طلب للتعليق على زيارة شي أو توقيت القمة. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على استفسار عن رحلة شي. وقال الدبلوماسيون من دون الخوض في التفاصيل إن من المتوقع أن يوقع الوفد الصيني على عشرات من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع دول الخليج ودول عربية أخرى في مجالات تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، لـ«رويترز» في وقت سابق هذا الشهر إن توطيد العلاقات التجارية والأمن الإقليمي سيكونان ضمن أولويات الزيارة التي من المتوقع أن تتضمن قمة صينية - خليجية بالإضافة إلى تجمع عربي أوسع نطاقا. وقال أحد الدبلوماسيين العرب لـ«رويترز»: «يتوقف مستوى التمثيل على كل دولة، مع توقع حضور كثير من الزعماء العرب، وسيرسل الآخرون وزراء خارجيتهم على الأقل».

علاقات واشنطن المتوترة مع بكين والرياض

وتأتي رحلة شي في غمار علاقات واشنطن المتوترة مع بكين والرياض بسبب خلافات حول حقوق الإنسان وغزو روسيا لأوكرانيا، وفي الوقت الذي تواجه فيه الدول الغربية منافسة اقتصادية من الصين، التي تستخدم حسب قولهم، قوتها الاقتصادية كأداة للنفوذ الدبلوماسي. ووطدت دول الخليج العربية في السنوات القليلة الماضية روابطها مع الصين وروسيا في وقت تنامت فيه الشكوك الإقليمية حول التزامات الولايات المتحدة، الشريك الأمني الرئيسي، تجاه المنطقة.

وتقاوم السعودية والإمارات الضغوط الأميركية للانحياز إلى أحد الجانبين فيما يتعلق بعلاقاتهما مع الصين، وهي شريك تجاري رئيسي، وروسيا، الدولة العضو في تحالف «أوبك+»‭‭ ‬‬لمنتجي النفط.

وأثار قرار مجموعة «أوبك+» في أكتوبر خفض إنتاج النفط، رغم اعتراض الولايات المتحدة، غضب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مما زاد من توتر العلاقات طويلة الأمد مع السعودية. وسعى بايدن إلى إصلاح العلاقات خلال زيارة شائكة للمملكة في يوليو.