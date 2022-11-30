Atwasat

السعودية تستضيف قمة «صينية - عربية» خلال زيارة شي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 03:28 مساء
السعودية تستضيف قمة «صينية - عربية» خلال زيارة شي
الرئيس الصيني شي جين بينغ. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

 قال ثلاثة دبلوماسيين عرب في المنطقة مطلعين على الخطط، اليوم الأربعاء، إن السعودية تنوي استضافة قمة صينية - عربية في التاسع من ديسمبر يحضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى المملكة.

وقال دبلوماسيان ومصدر رابع على اطلاع مباشر بالزيارة إن من المقرر أن يصل شي الرياض في السابع من ديسمبر، في رحلة تأتي في وقت حساس للعلاقات السعودية - الأميركية التي توترت بسبب خلاف حول إمدادات الطاقة ومخاوف من تزايد النفوذ الصيني في الشرق الأوسط. وقال الدبلوماسيون إن الدعوات أُرسلت إلى زعماء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحضور التجمع الصيني العربي.

ولم يرد مكتب اتصالات الحكومة السعودية على طلب للتعليق على زيارة شي أو توقيت القمة. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على استفسار عن رحلة شي. وقال الدبلوماسيون من دون الخوض في التفاصيل إن من المتوقع أن يوقع الوفد الصيني على عشرات من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع دول الخليج ودول عربية أخرى في مجالات تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، لـ«رويترز» في وقت سابق هذا الشهر إن توطيد العلاقات التجارية والأمن الإقليمي سيكونان ضمن أولويات الزيارة التي من المتوقع أن تتضمن قمة صينية - خليجية بالإضافة إلى تجمع عربي أوسع نطاقا. وقال أحد الدبلوماسيين العرب لـ«رويترز»: «يتوقف مستوى التمثيل على كل دولة، مع توقع حضور كثير من الزعماء العرب، وسيرسل الآخرون وزراء خارجيتهم على الأقل».

علاقات واشنطن المتوترة مع بكين والرياض
وتأتي رحلة شي في غمار علاقات واشنطن المتوترة مع بكين والرياض بسبب خلافات حول حقوق الإنسان وغزو روسيا لأوكرانيا، وفي الوقت الذي تواجه فيه الدول الغربية منافسة اقتصادية من الصين، التي تستخدم حسب قولهم، قوتها الاقتصادية كأداة للنفوذ الدبلوماسي. ووطدت دول الخليج العربية في السنوات القليلة الماضية روابطها مع الصين وروسيا في وقت تنامت فيه الشكوك الإقليمية حول التزامات الولايات المتحدة، الشريك الأمني الرئيسي، تجاه المنطقة.

وتقاوم السعودية والإمارات الضغوط الأميركية للانحياز إلى أحد الجانبين فيما يتعلق بعلاقاتهما مع الصين، وهي شريك تجاري رئيسي، وروسيا، الدولة العضو في تحالف «أوبك+»‭‭ ‬‬لمنتجي النفط.

وأثار قرار مجموعة «أوبك+» في أكتوبر خفض إنتاج النفط، رغم اعتراض الولايات المتحدة، غضب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مما زاد من توتر العلاقات طويلة الأمد مع السعودية. وسعى بايدن إلى إصلاح العلاقات خلال زيارة شائكة للمملكة في يوليو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال

بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)

كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون

نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا

«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصدران: اجتماعات بين تركيا ومصر بعد مصافحة أردوغان والسيسي
مصدران: اجتماعات بين تركيا ومصر بعد مصافحة أردوغان والسيسي
فلسطين حاضرة في مونديال قطر
فلسطين حاضرة في مونديال قطر
البرهان يجمد عمل النقابات المهنية في السودان
البرهان يجمد عمل النقابات المهنية في السودان
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية
قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر...
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق ......
وفاة 21 فلسطينيا في اندلاع حريق بمبنى سكني في قطاع غزة
وفاة 21 فلسطينيا في اندلاع حريق بمبنى سكني في قطاع غزة...
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
المزيد
السعودية تستضيف قمة «صينية - عربية» خلال زيارة شي
السعودية تستضيف قمة «صينية - عربية» خلال زيارة شي...
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد ......
الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني
الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تعزيز التعاون ......
قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية
قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية...
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط