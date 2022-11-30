الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة مضادة للطائرات المسيرة لقطر تبلغ قيمتها مليار دولار.

وقال «بنتاغون» في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن المتعاقدين الرئيسيين سيكونون «رايثيون تكنولوجيز كورب» و«إس.آر.سي» و«نورثروب جرومان كورب»، وأضاف أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ«بنتاغون» أخطرت الكونغرس بالصفقة المحتملة، الثلاثاء.

وتأتي الموافقة المحتملة على البيع بعد أن صنف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قطر في وقت سابق هذا العام كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، ليمنح مكانة خاصة لصديق رئيسي في منطقة مضطربة.

تطور العلاقات بين قطر وأميركا

وقال بايدن في يناير، عندما التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانٍ: «قطر صديق جيد وشريك موثوق به وكفؤ، وأنا أبلغ الكونغرس أنني سأصنف قطر حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الأطلسي بما يعكس أهمية علاقتنا، أعتقد أن ذلك تأخر كثيرًا»، وبشكل منفصل، لعبت قطر أيضًا دورًا في محادثات إيران النووية وفي العلاقات مع أفغانستان، حيث تمثل الدولة الخليجية الصغيرة مصالح واشنطن.

وقال «بنتاغون» إن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة قطر على مواجهة التهديدات من خلال توفير قدرات للتصدي للطائرات المسيرة، وأضاف البيان أن الأمر سيتطلب تعيين خمسة ممثلين إضافيين للحكومة الأميركية و15 متعاقدًا أميركيًا في قطر لمدة خمس سنوات لأنشطة الدعم والتدريب، ورغم موافقة وزارة الخارجية، لا يشير الإخطار إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.