مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات ليل أمس الإثنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن «الشقيقين جواد عبدالرحمن عبدالجواد ريماوي (22 عاما)، وشقيقه ظافر عبدالرحمن عبدالجواد ريماوي (21 عاما)، استشهدا إثر إصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين قضاء رام الله»، حسب وكالة «فرانس برس».

كما قتل مواطن آخر متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، جنوب مدينة بيت لحم، وفق الوزارة.

ماذا حدث في بيت أُمر؟

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر بعد منتصف الليل عن إصابة 22 فلسطينيا خلال «مواجهات بيت أُمر».

بدوره، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته الوكالة الفرنسية، إنه «خلال عمليات دورية قرب بلدة بيت أُمر، عندما تعطلت مركبتان تابعتان للجيش الإسرائيلي.. اندلعت أعمال شغب عنيفة في المنطقة من قبل عشرات المشاغبين الذين ألقوا حجارة وعبوات ناسفة على الجنود. كما أطلق المشاغبون النار على الجنود الذين ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب وبالذخيرة الحية، تم تحديد الضربات».

وأضاف: «نجح جنود الجيش في إخلاء المركبات ودخلوا البلدة. ولم تقع اصابات في صفوف الجيش ولحقت أضرار طفيفة بالسيارات».

وبعد هذه المواجهات قالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إن «الاحتلال الصهيوني يحاول بائسا أن يوقف نضال شعبنا المشروع لاسترداد أرضه عبر عمليات القتل والاغتيال، لكن هذه الدماء ستكون وقودا لثورة شعبنا وانتفاضته المستمرة»، وشددت على أن «تصعيد الاحتلال لجرائمه وإرهابه سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم والعمل الثوري ردا على هذا الإرهاب الصهيوني».