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«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 12:33 مساء

الحلقة (10) من برنامج «أكلات ماجدة» وفيها: أفضل طريقة لتحضير البكلاوة السريعة والشهية


- «أكلات ماجدة» (1): السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
- «أكلات ماجدة» (2): ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
- «أكلات ماجدة» (3): طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت
- «أكلات ماجدة» (4): طريقة إعداد طبق تشيكن مسالا الهندية
- «أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري
- «أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
- «أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني
- «أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«أكلات ماجدة» (9): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
 

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