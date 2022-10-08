برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
القاهرة - بوابة الوسطالسبت 08 أكتوبر 2022, 03:23 مساء
حلقة برنامج «تحقيقات» لقناة الوسط (WTV) حول مشكلة المنازل الآيلة للسقوط التي تهدد عددًا كبيرًا من المواطنين في عدة مدن بالبلاد، يسلط الضوء على معاناة الأهالي القاطنين بهذه المنازل ويبحث عن دور الحكومة في حل هذه الأزمة.
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