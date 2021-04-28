لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 02:44 مساء

تابع قناة الوسط:
youtube: https://www.youtube.com/c/WasatTV/featured
facebook: https://www.facebook.com/alwasatnewsly
twitter: https://twitter.com/alwasatnewsly

تردد WTV على نايل سات:
11096 HD | أفقي | 27501 | 5/6

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 15)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 15)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 15 - الأخيرة)
فيديو
تألق الليبي فطيس في «أفريقية الشطرنج»
رياضة محلية
«بايونتيك» «واثقة» من فاعلية لقاحها ضد النسخة الهندية من «كورونا»
دولى
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
تنتظرها مجموعة نارية.. ليبيا تواجه السودان في الدور التمهيدي لكأس العرب
رياضة محلية
المنفي يعلن تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي
ليبيا
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
 المزيد من فيديو

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق