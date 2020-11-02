ذيل الحوت العملاق ينقذ قطارا من كارثة في هولندا (فيديو)

مجسم ذيل الحوت وعربة القطار تقف على حافته. (الإنترنت)

نجا قطار مترو هولندي من كارثة الإثنين بعدما اخترق حاجز توقف ليستقر عند مجسم عملاق لذيل حوت، ما جنب سائق المركبة التي كانت خالية من الركاب مصيرا أسود محتما.

فقد أفلت القطار من خطر الاستقرار في المياه الموجودة على مسافة عشرة أمتار في الأسفل، وبقي جزء كبير من العربة الأمامية معلقا في الهواء مدعوما فقط بذيل مجسم الحوت الضخم، وفق «فرانس برس».

«أنقذه ذيل الحوت»

ولم يصب سائق القطار الذي لم يكن ينقل الركاب، بأذى في الحادث الذي وقع بعيد منتصف الليل في سبيكينيسه قرب مدينة روتردام الهولندية الساحلية. وفي مصادفة لافتة، يحمل المجسم الفني الذي حمى القطار من الهلاك عنوان «أنقذه ذيل الحوت».

وقالت كارلي غورتر من هيئة السلامة الإقليمية في منطقة رينموند «هذا سيناريو غريب. خرج المترو عن السكة وسقط عند مجسم يسمى سايفد باي ذي وايلز تايل (أنقذه ذيل الحوت). وقد حصل ذلك حرفيا. فبفضل ذيل الحوت، جرى إنقاذ السائق بالفعل، إنه أمر لا يصدق».

التحقيق مع السائق

وأفادت الهيئة أن السائق خضع للاستجواب في وقت لاحق. وما زال التحقيق جاريا لتحديد سبب الحادثة. وقد خرج السكان المذهولون بأعداد كبيرة لرؤية المشهد الغريب، ما دفع بالسلطات المحلية إلى دعوتهم للابتعاد والتزام تدابير التباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويعمل حاليا في الموقع فريق من خدمات الطوارئ والخبراء، بما يشمل المهندس المعماري الذي أنجز المجسم، بهدف إيجاد طريقة لسحب القطار بأمان.