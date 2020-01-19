المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2019 «ثاني أكثر الأعوام حرارة» على الإطلاق

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن عام 2019 هو ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات الدولية لدرجات الحرارة.

وكان متوسط درجات الحرارة لفترة الخمس سنوات (2019-2015) وفترة العشر سنوات (2019-2010)، الأعلى على الإطلاق، وفق بيان للأمم المتحدة الأحد.

وبحسب البيان، فمنذ ثمانينات القرن الماضي وكل عقد أحر من العقد الذي يسبقه، حيث توقعت المنظمة أن يستمر هذا الاتجاه بسبب المستويات القياسية لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، إن المتوسط العالمي لدرجات الحرارة ارتفع بنحو 1.1 درجة سلسيوس منذ عصر ما قبل الصناعة، ووصل محتوى حرارة المحيطات إلى مستوى قياسي.. و«على المسار الحالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فنحن نتجه نحو زيادة درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات سلسيوس بحلول نهاية القرن».