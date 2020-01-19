المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2019 «ثاني أكثر الأعوام حرارة» على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 11:58 مساء

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن عام 2019 هو ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات الدولية لدرجات الحرارة.

وكان متوسط درجات الحرارة لفترة الخمس سنوات (2019-2015) وفترة العشر سنوات (2019-2010)، الأعلى على الإطلاق، وفق بيان للأمم المتحدة الأحد.

وبحسب البيان، فمنذ ثمانينات القرن الماضي وكل عقد أحر من العقد الذي يسبقه، حيث توقعت المنظمة أن يستمر هذا الاتجاه بسبب المستويات القياسية لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، إن المتوسط العالمي لدرجات الحرارة ارتفع بنحو 1.1 درجة سلسيوس منذ عصر ما قبل الصناعة، ووصل محتوى حرارة المحيطات إلى مستوى قياسي.. و«على المسار الحالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فنحن نتجه نحو زيادة درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات سلسيوس بحلول نهاية القرن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الحريري يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة غداة تظاهرات عنيفة وسط بيروت (فيديو)
دولى
الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي نجم العصر الذهبي في الهلال
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
تراجع العملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية
ليبيا
حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام لا تصدق من فوز ليفربول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي