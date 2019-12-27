بالصور.. انطلاق المسابقة الأولى لهواة تربية الطيور النادرة في طبرق

المسابقة الأولى لهواة تربية الطيور النادرة في طبرق, 27 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

انطلقت مساء اليوم الجمعة، بميدان شارع فلسطين المسابقة الأولى لهواة تربية الطيور النادرة والمميزة، تحت مسمى «اختيار أجمل جوز حمام في طبرق».

وتندرج المسابقة ضمن جدول نشاطات مجلس الشباب والرياضة البطنان، وبإشراف اللجنة المكلفة من قبل المجلس لتنظيم أنشطة المدينة، وهو النشاط الرابع بعد دوري الشركات والوحدات الإنتاجية وكذلك بطولة أقوى رجل وبطولة المكاسرة صراع الإيدي.

وبحسب المسؤول الإعلامي لمجلس الشباب والرياضة البطنان رافع علي آدم، شارك في المسابقة حوالي 20 متسابقا بأنواع نادرة ومميزة تتراوح أسعارها بين 50 و12000 دينار، وقامت اللجنة المنظمة باختيار لجنة تحكيم من أصحاب الخبرة والباع الطويل في هذا المجال.

وتابع «بالفعل وبعد تقييم لجنة التحكيم كان المركز الأول من نصيب المشارك منعم أحمد أمطير بنوع حمام جعفري»، لافتا إلى تقديم جوائز تحفيزية للمشاركين من قبل اللجنة المكلفة وسكان شارع فلسطين.