فيديو: الدبابات الروسية تحطم الأرقام القياسية في الألعاب العسكرية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 08:36 مساء

حطم الفريق الروسي المشارك في الألعاب العسكرية الدولية الرقم القياسي في السباق الأخير، أمس السبت، في حديقة «باتريوت» العسكرية في ضواحي موسكو، ليحتل المركز الأول في حساب الميداليات.

وخاضت السباق الأخير فرق من أربع دول هي كازاخستان وبيلاروسيا وأذربيجان وروسيا. واجتاز الطاقم الروسي مسار العوائق في ساعة و33 دقيقة و20 ثانية، مسجلًا سرعة قياسية جديدة للدبابات عبر العوائق بلغت 84 كلم في الساعة، بحسب «روسيا اليوم».

وجاء في المركز الثاني فريق بيلاروسيا، تاركًا المركز الثالث لكازاخستان. وأُقيمت الألعاب العسكرية الدولية 2019 في الفترة من 3 وحتى 17 أغسطس وشاركت فيها فرق من 39 دولة، بينها الصين والهند وإيران وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وأنغولا وفنزويلا وفيتنام وزيمبابوي وكازاخستان وقرغيزستان وكوبا ولاوس وميانمار وصربيا وسريلانكا وجنوب أفريقيا.

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فيديو: الدبابات الروسية تحطم الأرقام القياسية في الألعاب العسكرية الدولية