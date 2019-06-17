ساحر هندي يذهب ضحية ألعابه السحرية في نهر الغانغ

نهر الغانغ في الهند خلال آخر أيام مهرجان بيتروباكش، 19 سبتمبر 2017، (ا ف ب)

أعلنت الشرطة الهندية فقدان ساحر في نهر الغانغ، أمس الأحد، بعدما نزل إلى النهر وهو مكبل، لكنه لم يصعد إلى السطح، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأُنزل شانشال لاهيري، المعروف باسمه الفني «حادوغار ماندرياك» (الساحر ماندرايك) في النهر بواسطة رافعة بحضور أفراد من عائلته ووسائل الإعلام والشرطة على ضفة النهر، إلا أن الرجل، البالغ 40 عامًا، لم يصعد إلى سطح الماء. وكان لاهيري قال في وقت سابق إنه قام بعرض مشابه قبل 21 عامًا في المكان نفسه.

وأوضح لوكالة «فرانس برس»: «كنت داخل صندوق زجاجي مقاوم للرصاص مع سلاسل وأقفال، وقد أُنزلت من على جسر هوارا. وقد خرجت بعد 29 ثانية». وأضاف: «في حال تمكنت من التحرر هذه المرة سيكون ضربًا من السحر، وفي حال فشلت ستكون مأساة».

يذكر أن لاهيري حاول في العام 2013 أن ينفذ خدعة الإفلات من قفص زجاجي أسفل الماء، إلا أن الجمهور اعتدى عليه بعدما تبين أن القفص مجهز بباب.