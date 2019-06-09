نصائح إرشادية من بلدية بنغازي للمحافظة على المياه

وجهت بلدية بنغازي، عددا من النصائح الإرشادية للمواطنين للمحافظة على المياه، وذلك في بيان اليوم.

وتمثل أهم النصائح التي وجهتها البلدية في غسل السيارة بالدلو بدلا من استخدام خرطوم المياه، وعدم ترك حنفيّة الماء مفتوحة أثناء تنظيف الأسنان، أو غسل الوجه، وفتحها عند الحاجة فقط، واستخدام الري بالتنقيط لري المزروعات، أو نظام الرذاذ، وذلك لأنّهما يستهلكان مقداراً بسيطاً من الماء مقارنة مع نظم الريّ التقليديّة، وبفعاليّة عالية تستفيد منها النباتات بشكل كبير.

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كما شملت النصائح التي أطلقتها بلدية بنغازي، غسل الخضار والفواكه في وعاء، وتوضع فيها الكميّة المناسبة من الماء، بدلاً من غسلها تحت حنفيّة الماء، الاستحمام بالدش عوضاً عن ملء حوض الاستحمام بكميّة كبيرة من المياه، والفحص الدوري لصنابير وأنابيب المياه، تجنّباً لأيّ تسرّب ماء قد يحدث، ووضع لوحات إرشادية في الأماكن العامة، كالحدائق وكذلك في الحمامات المدرسية عن ضرورة التأكد من إغلاق صنبور المياه بشكل جيّد.