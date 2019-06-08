اللغز في طريقة الدخول.. حمام سباحة أعلى قمة برج في بريطانيا يثير مواقع التواصل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 09:15 مساء
تصميم حوض السباحة الجديد في لندن, (سكاي نيوز عربية)

تعتزم شركة بريطانية إنشاء حوض سباحة على سطح برج شاهق، بما يحمله من تصميم شفاف بالكامل، وتمتعه بإطلالة 360 درجة.

هذا ليس كل ما في الأمر بحسب «سكاي نيوز عربية»، فالمدهش بشكل أكبر هو عدم وجود أي سلّم للدخول أو الخروج من المسبح، وهو ما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وطرح أحدهم سؤالا: «هل تجرؤ على السباحة في حوض لا نهاية له، وبإطلالة 360 درجة؟»، وذهب آخرون إلى درجة إعداد رسم يحاول الإجابة عن سؤال: كيف يمكن الوصول إلى حوض السباحة على الرغم من أنه يغطي كل سطح المبنى؟، وأظهر الرسم أشخاصا يقفزون من أسطح المباني المجاورة، في محاولة للوصول إلى المسبح.

من جانبها، حلّت «كومباس بولز» المتخصصة في تصميم المسابح، اللغز المحير، قائلة في بيان، إن السبيل للوصول إلى المسبح سيكون من خلال «درج حلزوني دوار، مثبت على باب غواصة، موجودة في أرضية المسبح، بحيث ترتفع من الأرضية عندما يريد شخص ما الدخول أو الخروج».

وذكرت «بولز» أن الحوض المبتكر سيستوعب 600 ألف لتر من المياه، وسيعتلي مبنى مكونا من 55 طابقا يحمل اسم Infinity London، وسيقع وسط العاصمة البريطانية.

وبحسب «فوكس نيوز» الأميركية، فقد تشرع الشركة في تشييد المبنى بحلول عام 2020.

ومن بين الأمور التي تميز حوض السباح الجديد عن غيره، هو استعمال مادة «الإكريليك» في تشييده، عوضا عن الزجاج، مما يجعل كل شيء داخل الحوض يبدو واضحا، فيما ستكون الأرضية من الزجاج، وبالتالي يمكن لسكان المبنى وزواره رؤية كل شيء داخل الحوض، وسيشعرون كما وأنهم يحلقون فوق السحاب، نظرا لتصميمه الشفاف.

يشار إلى أن الطوابق العليا من المبنى، ستضم فندقا عالميا من فئة الخمس نجوم.

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