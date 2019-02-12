عشاق الشعر الفصيح على موعد مع ثالث حلقات برنامج «أمير الشعراء»

شعراء الحلقة الثانية

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً من مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي.

وستشهد الحلقة الثالثة منافسة أربعة شعراء، وهم: أماني الزعيبي من تونس، شيخة المطيري من الإمارات، علي حسن إبراهيم سلمان من البحرين، ومبارك سيد أحمد من مصر، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج لجين عمران.

يذكر أنه في الحلقة الثانية من البرنامج تأهل من قبل لجنة التحكيم الشاعرة ابتهال تريتر من السودان، والتي حصلت على 47 درجة من أصل 50، أما بقية الشعراء فينتظرون الحلقة الثالثة ليتم الإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم: خلود بناصر من المغرب، هاني عبدالجواد من الأردن، وعبدالمنعم حسن من مالي، حيث يستطيع الجمهور التصويت لشاعرهم المفضل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء».

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