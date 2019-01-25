الهند تطلق قمرًا اصطناعيًا صغيرًا صممه طلاب

مركبة فضائية هندية تنطلق من مركز سريهاريكوتا الفضائي في ولاية انديرا براديش في جنوب الهند حاملة قمرًا اصطناعيًا صغيرًا صممه تلامذة

أطلق علماء هنود قمرًا اصطناعيًا صممه طلاب لا يتعدى حجمه عشرة سنتيمترات مكعبة وبزنة 1.2 كيلوجرام، في ابتكار جديد يرسخ صورة الهند كبلد رائد في مجال تقنيات المجسمات الصغيرة.

هذا القمر الاصطناعي المسمى «كالاماسات في 2»، والذي صممه تلامذة في «سبايس كيدز إنديا»، أطلق من مركز سريهاريكوتا الفضائي في ولاية انديرا براديش جنوب الهند الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بهذه الخطوة، حيث كتب عبر تويتر «تهانيّ القلبية لعلماء الفضاء الهنود على الإطلاق الآخر الناجح لقمر بي أس أل في (بولار ساتلايت لاونش فييكل). هذا الإطلاق أفضى إلى وضع القمر كالاماسات في المدار».

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وتمثل هذه العملية خطوة جديدة إلى الأمام للمنظمة الهندية لبحوث الفضاء «أي أس أر أو»، التي فازت بالسباق الآسيوي إلى المريخ سنة 2014 حين بلغت إحدى مركباتها الفضائية الكوكب الأحمر رغم الميزانية المحدودة للمشروع.

وتطمح الهند لحصة أكبر في سوق إطلاق الأقمار الاصطناعية الآخذة في الاتساع في ظل سعي شركات متخصصة في الاتصالات والإنترنت لتطوير تقنيات الاتصال.

وقد صنع القمر الاصطناعي «كالاماسات في 2» بتكلفة 1.2 مليون روبية (16 ألفًا و900 دولار) بحسب سريماثي كيسان مؤسس «سبايس كيدز إنديا» ورئيسها التنفيذي. وسيستخدم هذا القمر الاصطناعي في موجات البث الإذاعي غير الاحترافية لغايات غير تجارية.