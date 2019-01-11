حدث تاريخي.. شاهد صورة بانورامية للوجه الخفيّ من سطح القمر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 09:53 مساء
صورة بانورامية من موقع هبوط المسبار (يوتو 2) في الجانب الخفي من سطح القمر وزعتها وكالة الفضاء الصينية في 11 يناير 2019 (فرانس برس)

أرسل المسبار الصيني «يوتو 2» (أرنب اليشم 2) صورة بانورامية من موقع هبوطه في الجانب الخفيّ من سطح القمر، تُظهر طبيعة صخرية رمادية تكثر فيها الفوهات.

وكانت المركبة الصينية غير المأهولة «تشانغ إيه 4» نجحت في الثالث من يناير في الهبوط على سطح القمر، في الجانب الخفيّ منه عن الأرض، لأول مرة في تاريخ غزو الفضاء.

والجانب الخفيّ لا يظهر للأرض؛ لأن القمر أثناء دورانه حولها يبقى جانب واحد منه فقط مواجهًا لها والثاني محجوبًا عنها.

وسبق أن التقطت صور كثيرة له لكن لم تهبط فيه أي مركبة، وكانت أول تلك الصور في العام 1959 وقد التقطها مسبار سوفياتي.

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والتقطت الصورة الجديدة بكاميرا مثبّته على المركبة، ونشرتها الجمعة وكالة الفضاء الصينية، وهي صورة بانورامية على 360 درجة، يظهر فيها جزء من المركبة ومساحة صخرية رمادية وآثار عجلات المسبار.

وهي المرة الثانية التي ترسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر، بعد المسبار «يوتو» (أرنب اليشم) في 2013 الذي استمر في العمل 31 شهرًا. لكنه هبط على الجانب المقابل للأرض.

وسيجري المسبار الجديد دراسات على الموجات المنخفضة والموارد المعدنية وإمكانية زراعة الطماطم وأنواع أخرى من النبات.

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