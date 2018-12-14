«فيسبوك» تكتشف عيبًا هدد 6.8 مليون مستخدم

عيب أثّر على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع

قالت شركة «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنها اكتشفت عيبًا، ربما أثّر على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.

وذكرت الشركة أن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.

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وأضافت «فيسبوك» أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد لمدة 12 يومًا في الفترة بين 13 و25 سبتمبر.

وكانت الشركة «فيسبوك» ذكرت في وقت سابق أن قراصنة إنترنت تمكنوا من الوصول لمعلومات شخصية لـ 29 مليون مستخدم من خلال اختراق حساباتهم، بينما لم تحدد من يقف وراء عملية الاختراق.