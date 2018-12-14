«فيسبوك» تكتشف عيبًا هدد 6.8 مليون مستخدم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 10:19 مساء
عيب أثّر على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع

قالت شركة «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنها اكتشفت عيبًا، ربما أثّر على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.

وذكرت الشركة أن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.

«فيسبوك» تسعى إلى التصدّي للمضايقات عبر الإنترنت

وأضافت «فيسبوك» أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد لمدة 12 يومًا في الفترة بين 13 و25 سبتمبر.

وكانت الشركة «فيسبوك» ذكرت في وقت سابق أن قراصنة إنترنت تمكنوا من الوصول لمعلومات شخصية لـ 29 مليون مستخدم من خلال اختراق حساباتهم، بينما لم تحدد من يقف وراء عملية الاختراق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
«ذا ناشيونال إنترست»: ماذا يجب أن يتغير حتى تزدهر ليبيا؟
ليبيا
عودة منحة برنامج «مخيم الفضاء» الأميركي الليبي
ليبيا
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العمر الأمثل لحمل المرأة