فولكسفاغن توقف إنتاج سيارة «بيتل» الشهيرة في 2019

سيارات «بيتل» الشهيرة. (فرانس برس)

أعلنت شركة «فولكسفاغن» الألمانية أنها ستتوقف عن إنتاج سيارة «بيتل» الشهيرة في العام 2019، مع طرح نموذجين أخيرين «للاحتفاء بالإرث الغني» لطراز طبع تاريخًا لصناعة السيارات.

وقال هنريك فوبكن رئيس الشركة لمنطقة أميركا الشمالية «من شأن خسارة سيارة بيتل (الخنفساء) بعد إنتاج ثلاثة أجيال منها على مدى سبعة عقود، أن يثير موجة تأثر في صفوف محبي هذه السيارة الأوفياء جدًا».

وتريد الشركة التي تحاول الخروج في الولايات المتحدة من الفضيحة المدوية المتعلقة بالتلاعب بالمحركات لإخفاء مستويات التلوث، على السيارات العائلية الأكبر والكهربائية كذلك «ولا تنوي على الفور استبدال هذه السيارة».

لكن فوبكن سارع إلى القول إنه «ينبغي ألا نستبعد أي شيء نهائيًا»، وسيتوقف الإنتاج نهائيًا في يوليو 2019 في مصنع هذه السيارة في بويبلا في المكسيك.