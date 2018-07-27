شاهد.. أطول خسوف للقمر في القرن الحادي والعشرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 09:03 مساء
القمر يطل في السماء بمعظم أنحاء العالم متحركًا نحو ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين

بدأ القمر يطل في السماء بمعظم أنحاء العالم متحركًا نحو ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي؛ مما يعني أن القمر سيقبع ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض.

وفي أنحاء العالم من تاج محل إلى برج إيفل يحدّق الناس في السماء لرؤية القمر الدامي الذي يظهر باللون البرتقالي أو البني أو القرمزي مع اختراق أشعة الشمس للغلاف الجوي للأرض.

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