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شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 10:09 صباحا
شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات «تويتر»
صورة مركبة تظهر الملياردير إيلون ماسك وشعار شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي (أ ف ب)
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سيبدأ العمل قريبًا بشارات توثيق جديدة من ألوان مختلفة لتمييز الحسابات الموثقة على «تويتر»، حسب ما أعلن المالك الجديد للشبكة الاجتماعية «تويتر»، إيلون ماسك، الجمعة.

وكتب الملياردير على تويتر «آسف للتأخير، نحن بصدد إطلاق فيريفايد (Verified) يوم الجمعة من الأسبوع المقبل»، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن «شارة ذهبية ستخصص للشركات، وشارة رمادية للحكومات وزرقاء للأفراد (أكانوا من المشاهير أم لا) وكل الحسابات التي يجري التحقق منها سيجري توثيقها يدويًا قبل إرفاق علامة التحقق بها». وأضاف «إنه (إجراء) مؤلم ، لكنه ضروري».

وفي تغريدة أخرى، شرح ماسك أن كل الحسابات الفردية الموثقة ستُرفق بالشارة الزرقاء نفسها، لكن قد يظهر على بعضها لاحقًا «رمز ثانوي صغير يوضح ما إذا كانت تنتمي إلى مؤسسة في حال كانت هذه المؤسسة وثقتها على هذا الأساس».

يثير نظام التوثيق الجديد الذي يرغب ماسك في تطبيقه قدرًا كبيرًا من الإرباك وسوء الفهم منذ أسابيع.

وهو يعتزم فرض رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة، يحصلون لقاءها على علامة التوثيق الزرقاء الشهيرة التي كانت مجانية ولكن محصورة بحسابات المشاهير.

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