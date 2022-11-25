العلماء يبحثون عن بديل لـ «تويتر».. ما السر؟

القاهرة - بوابة الوسط

تتزايد المخاوف في الأوساط العلمية، بعد استحوذ الملياردير، إيلون ماسك، على «تويتر»، ولذل يُكثّف أطباء طوارئ وآخرون متخصصون في الفيروسات أو الأوبئة منذ أيام جهودهم، لإعلام المستخدمين بكيفية متابعتهم عبر منصات أخرى.

وسرّحت منصة الطائر الأرزق نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 شخص، فيما تخلّى عن العمل فيها مئات آخرون، مما أثار مخاوف في شأن قدرة الشبكة على الاستمرار. ومن جهة ثانية، تطرح الشخصية المتقلّبة لمالك تويتر الجديد مخاوف من اتخاذ قرارات من شأنها أن تغيّر جوهر المنصة بصورة كبيرة.

- ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»

ومنذ جائحة كوفيد-19، لجأ عدد كبير من الخبراء الصحيين إلى تويتر متّخذين منه أداة جدية للحصول على معلومات ومشاركة أبحاثهم وإيصال رسائل مرتبطة بالصحة العامة، وحتى إقامة علاقات عمل مع زملائهم، وفق «فرانس برس».

واعتبر عالم الفيروسات لدى جامعة مانيتوبا الكندية جايسن كيندراتشوك، في حديث إلى وكالة فرانس برس، أنّ الجائحة شكلت «نقطة تحوّل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للباحثين».

فيروس كورونا

وفي يناير 2020، شهد العالم انتشاراً سريعاً لفيروس كورونا. وأُجريت الدراسات في مختلف البلدان للتوصل إلى فهم طريقة انتشار الفيروس وما هي أفضل أساليب يستخدمها الأشخاص ليحموا أنفسهم منه. وجرى نشر هذه الدراسات سريعاً عبر تويتر كردّ على القلق الذي انتاب المتخصصين في المجال ومختلف شرائح المجتمع.

ويشكل نشر الدراسة عبر تويتر أوّل ظهور لها «قبل طباعتها»، أي النسخة الأولى منها قبل أن تحظى بموافقة متخصصين وتُنشر في إحدى المجلات العلمية.

ويشير مقال نُشر في مجلة «كاناديان جورنال أوف أيمردجنسي ميديسن» في أبريل 2020 إلى أنّ «القدرة على مشاركة المعلومات بسرعة أصبح في خضم الجائحة أمراً مهماً جداً في ما يتعلق بنشر المعرفة، ويتيح تويتر القيام بذلك بطريقة يستحيل تحقيقها في المجلات» المتخصصة.

وتجري عملية التحقق من نتائج الدراسات تقريباً بشكل مباشر عبر تويتر، إذ يشارك العلماء علناً تفسيراتهم وانتقاداتهم المرتبطة بكل دراسة جديدة. وقد يحمل نشر الدراسات عبر تويتر نتائج سلبية، إذ يمكن أن تحظى بعض الأعمال البحثية باهتمام لا تستحقه، فيما يبدي عدد من الباحثين آرائهم في شأن موضوعات بعيدة عن خبراتهم.

تعاون عالمي

وبفضل منصة تويتر، بدأ عدد كبير من الخبراء العمل معاً من بُعد.

ويقول جايسن كيندراتشوك الذي يتابع حسابه 22 ألف مستخدم وتشكل إيبولا في إفريقيا محور عمله «أعمل حالياً مع أشخاص نشأت معهم علاقات من خلال تويتر. والتفكير في أنّ هذا الأمر قد يتغير في المستقبل القريب يثير قلقاً».

إضافة إلى الأبحاث، تلعب الشبكة الاجتماعية دوراً مهماً لناحية التواصل بين السياسيين والشعب.

المتحورة أوميكرون

وعند ظهور المتحورة أوميكرون نهاية عام 2021، «جرت مشاركة هذه المعلومة عبر تويتر من قبل متخصصين في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، مما أتاح لعدد كبير من البلدان أن تبدأ الاستعداد لها»، بحسب كيندراتشوك.

وكان تأثير تويتر كبيراً بسبب وجود جسم مهني آخر يستخدمه منذ فترة طويلة ويتمثل بالصحافيين.

وتقول سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية والتي يتابع حسابها 88 ألف مستخدم «بما أنّ تويتر هو منصة يستخدمها الصحافيون بصورة كبيرة، فهذا ساعد» على زيادة نطاق نشر الرسائل التي قد تصل إلى وسائل الإعلام التقليدية.

محادثة خاصة

وفي خضم القلق الحاصل في شأن مستقبل الشبكة التي يملكها ماسك، توضح أنّها عقدت محادثة خاصة مع عشرات من زملائها عبر تطبيق «سيغنال»، وأعادت نشر ما سبق أن غرّدته عبر تويتر عبر شبكة «لينكد إن» ومنصة «بوست نيوز».

ويشارك عدد كبير من الخبراء أسماء صفحاتهم في شبكة «ماستودون»، فيما يشارك آخرون رابطاً لحساباتهم في منصة «سابستاك».

ويقول كيندراتشوك «سنجد شبكات أخرى» في حال تعطّل تويتر، مضيفاً «الّا انّ الأمر سيستغرق وقتاً، وللأسف لن تنتظرنا الأمراض المعدية حتى نجد آليات تواصل جديدة».