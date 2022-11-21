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شركة قهوة تنتج كبسولات قابلة للتحلل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 11:34 صباحا
شركة قهوة تنتج كبسولات قابلة للتحلل
كبسولات القهوة للعلامة التجارية «نسبريسو»، سويسرا، 15 أبريل 2010. (أ ف ب)
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ستطرح «نسبريسو»، الشركة الفرعية لمجموعة «نستله» السويسرية كبسولات قهوة قابلة للتحلل العام المقبل في محاولة لدرء المنافسين الذين يحاولون دخول سوق القهوة المنزلية المربح، من خلال بدائل صديقة للبيئة.

وستطلق «نسبريسو» التي تصنع آلات قهوة منزلية وكبسولات وأكسسوارات تابعة لها، كبسولات ورقية يمكن تحويلها إلى سماد في المنزل «في فرنسا وسويسرا عام 2023» قبل أن تنتشر في الأسواق الأخرى في 2024، على ما قال الرئيس التنفيذي للشركة غيوم لو كانف، وفق «فرانس برس».

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ومثل الكبسولات التي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل «نسكافيه دولتشي غوستو»، وهي علامة تجارية أخرى لشركة «نستله»، ستوضع طبقة رقيقة من البوليمير الحيوي القابل للتسميد داخل الأختام الورقية في القهوة لإبقائها طازجة.

وأوضح لو كانف أن كبسولات «نسبريسو» الجديدة التي يمكن استخدامها في الآلات الحالية للعلامة التجارية، لن تحل مكان كبسولات الألمنيوم بل ستقدم «بديلا» للأشخاص الذين يرغبون في تحويل كبسولاتهم إلى سماد بدلا من الاضطرار لأخذها إلى نقاط إعادة التدوير أو إعادتها إلى المجر.

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