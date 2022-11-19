النيجر تنقل زرافات «مهددة» إلى محمية غادابيدجي

القاهرة - بوابة الوسط

على ما أعلنت السلطات في النيجر نقل أربع زرافات من نوع بيرالتا النادر من منطقة كوري، حيث أصبحت تتعرض للتهديد، إلى محمية غادابيدجي، بعد أربع سنوات على عملية نقل أولى طالت عشرة حيوانات.

وأشار المسؤول عن منطقة كوري في هيئة خدمات المياه والغابات النيجرية، لامين سايدو، إلى أن «أربع زرافات وُضعت بالأسر في 11 نوفمبر في كوري وجرى نقلها إلى محمية غادابيدجي» الواقعة على بعد 600 كيلومتر شرقًا.

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وأوضح أن الزرافات نُقلت برًّا داخل «حاويات مجهزة بشكل جيد»، و«حصلت عملية النقل بنجاح»، فيما أُطلقت الحيوانات في المحمية صباح الأربعاء، وفق «فرانس برس».

ولفت إلى أن العملية التي لم يُعلَن عن تكلفتها جرت بدعم من مجموعة خبراء تابعين لمنظمة صندوق الحفاظ على الصحراء غير الحكومية المعنية بحماية الحياة البرية.

عملية النقل

وتشكّل عملية النقل هذه ثاني عملية مماثلة تُنفّذ، بعد أولى سُجّلت في نوفمبر 2018 ونُقل خلالها عشر زرافات هي عبارة عن سبع إناث وثلاثة ذكور كانت تعيش في كوري، إلى محمية غادابيدجي الضخمة الواقعة في منطقة مارادي.

ومذاك أنجبت ثلاث زرافات سبعة صغار بين مارس نوفمبر 2022، بحسب وزارة البيئة في النيجر.

وتهدف عمليات النقل هذه إلى توفير حماية أفضل لزرافات بيرالتا، وهي فصيلة انقرضت في باقي أنحاء العالم، التي وجدت ملاذًا آمنًا في طبيعة كوري التي تبعد 60 كيلومتراً عن العاصمة نيامي، هرباً من الصيادين والحيوانات المفترسة.

ونتيجة الحماية التي تلقتها من السكان والمنظمات غير الحكومية، ارتفعت في كوري أعداد زرافات البيرالتا التي تستقطب السياح.

50 زرافة

وبينما كانت أعدادها تبلغ 50 زرافة العام 1996، أصبح عددها التقديري يبلغ 612 زرافة العام 2017 و904 زرافات العام 2021، على ما اظهرت أرقام رسمية.

أحجم السائحون عن زيارة هذه المنطقة منذ أن اغتال تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى في أغسطس ستة عاملين فرنسيين في المجال الإنساني مع مرشد وسائق نيجريَيْن كانوا يزورون المنطقة التي تضم الزرافات.

وأصبح نقل بعض الزرافات من كوري خطوة ضرورية بسبب تدمير موائلها بصورة تدريجية نتيجة زحف الصحراء واستصلاح أراضٍ زراعية جديدة.

كذلك تسببت هذه الحيوانات في وقوع حوادث سير عدة، لاجتيازها طرقات هذه المنطقة القريبة من العاصمة. وجُهّزت بعض الزرافات التي جرى نقلها بشرائح إلكترونية لمراقبة تحركاتها بصورة أفضل.