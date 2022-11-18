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السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 03:41 مساء
السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة
قردة مكاك برية في أحد متنزهات سنغافورة في سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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أوقفت السلطات الأميركية، في نيويورك، أحد المسؤولين المعنيين بشؤون الحياة البرية في الحكومة الكمبودية، لتورطه المفترض في تهريب قردة مكاك برية طويلة الذيل، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض.

وأفاد مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا بأن ماسبال كري (46 عاماً) أوقف الأربعاء، وهو من بين ثمانية أشخاص متهمين بالتهريب والتآمر لخرق قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

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ويُتهم كري بالتورط في شراء قرود مكاك موجودة في الأسر في المتنزهات الوطنية وغيرها من المناطق المحمية، لتسليمها إلى منشآت للتكاثر حيث حصلت على تصاريح مزيفة للتصدير إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ممارسة مجرمة
وقال المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب فلوريدا خوان أنطونيو غونزاليس «إن ممارسة أخذ (القردة) بشكل غير قانوني من موطنها لينتهي بها الأمر في المختبر أمر نحتاج إلى إيقافه».

المتهمون الآخرون مع كري هم مسؤول آخر عن الحياة البرية في الحكومة الكمبودية وستة أفراد آخرين مرتبطين بشركة مقرها هونغ كونغ تربي القرود للمختبرات.

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