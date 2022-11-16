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إيلون ماسك يؤجل اشتراك «تويتر» إلى 29 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 01:58 مساء
إيلون ماسك يؤجل اشتراك «تويتر» إلى 29 نوفمبر
المقر الرئيسي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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أعلن إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، تأجيل إطلاق الاشتراك المدفوع الجديد على «تويتر» حتى 29 نوفمبر، بعد عشرة أيام من الجدل حول هذا المشروع الرئيسي للمالك الجديد.

وغرّد المدير العام الجديد للشبكة «جرى تأجيل إعادة إطلاق خاصية +بلو فيريفايد+ إلى 29 نوفمبر للتأكد من أنها ستكون بأفضل حال» وفق «فرانس برس».

قبل استحواذ رئيس تيسلا على «تويتر» في 27 أكتوبر، كانت المنصة تتيح من ناحية خاصية العلامة الزرقاء لتوثيق حسابات المؤسسات والأشخاص المعروفين مجانًا، ومن ناحية أخرى، كانت تقدم اشتراكًا مدفوعًا يتضمن خيارات إضافية، تحت اسم «تويتر بلو».

وأطلق إيلون ماسك بصورة أحادية إصلاحًا لهذا الاشتراك يتضمن أيضًا توثيق الحسابات، ما يتيح لجميع المستخدمين الحصول على هذه الخاصية بغض النظر عن شهرتهم على الشبكة، مقابل ثمانية دولارات شهريًا.

وقد جرى تفعيل «تويتر بلو» بصيغتها الجديدة قبل أسبوع على أجهزة «آي فون» وسط فوضى عارمة، بعد أيام من صرف نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف.

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وعلى مدى 48 ساعة، تكاثرت على تويتر حسابات مزيفة تحمل علامة توثيق زرقاء تدّعي بأنها عائدة لمشاهير أو شركات كبرى، واضطرت شركة الأدوية «إلي ليلي»إلى الاعتذار الخميس بعد انتشار تغريدة من حساب باسمها مرفق بعلامة توثيق زرقاء، كانت تتضمن وعداً بتقديم الانسولين مجاناً.

والجمعة، أزيلت إمكانية الاشتراك في «تويتر بلو»، فيما أشارت مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أميركية، إلى أن الخدمة معلقة حاليا «لمعالجة قضايا انتحال الصفة».

في النظام الذي سيجري إطلاقه في 29 نوفمبر أي تغيير في اسم المستخدم سيؤدي إلى فقدان العلامة الزرقاء حتى التحقق من الاسم من جانب تويتر كما وعد إيلون ماسك الثلاثاء.

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وقال ماسك أيضًا إن الأشخاص الذين لا يشتركون في الخدمة المدفوعة سيفقدون العلامة الزرقاء إذا حصلوا عليها مجانًا في الأشهر المقبلة.

في موازاة ذلك، أصدرت الشبكة الاجتماعية الأربعاء الماضي علامة «رسميّ» باللون الرمادي لحسابات بعض المشاهير على الشبكة.

غير أن إيلون ماسك سارع إلى إصدار مذكرة في اليوم عينه أزال فيها هذه العلامة الجديدة، قبل أن تتدخل مديرة منتجات التطوير إيستر كروفرد لتوضح أن العلامة ستكون مخصصة في البداية للحكومات والمنظمات.
 

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