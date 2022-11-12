قطارات فرنسا تتجه نحو الألواح الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الفرنسية للسكك الحديد، الخميس، عزمها تركيب 1800 متر مربع من الألواح الشمسية في أكثر من مئة محطة قطار بدءًا من العام 2024، كمرحلة أولى ضمن خطة تهدف إلى نشر مليون متر مكعب من هذه الألواح في غضون عشر سنوات.

وستنتج محطات الطاقة الكهروضوئية ما يعادل 15% من الكمية التي تستهلكها 3000 محطة فرنسية، بحسب الشركة المنضوية ضمن الشبكة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سي إف)، إلا أن الكهرباء المنتجة سيُعاد بيعها إلى شبكة توزيع الكهرباء العامة ولن تستخدم بشكل مباشر في المحطات، وفق «فرانس برس».

- الألواح الشمسية بدأت تغزو السيارات الكهربائية

وعهدت شركة «SNCF Gares & Connexions» المرحلة الأولى من المشروع إلى شركة «تينيرجي» المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تتخذ من جنوب فرنسا مقرًا لها، وستتولى الشركة تركيب الألواح الشمسية وصيانتها، ومن المقرر تثبيت الألواح الشمسية في مواقف السيارات التابعة لـ119 محطة.

الطاقة الشمسية

وقالت المديرة العامة لـ«SNCF Gares & Connexions» مارلين دولفيك، في تصريح صحفي، إن «تطوير الطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية لنا، فهي إحدى الطاقات المتجددة»، مشيرة إلى رغبتها في التوصل إلى «محطات صديقة للبيئة» تستهلك كميات أقل من الطاقة وتبتعد عن الطاقة الأحفورية.

وتهدف الخطة إلى تركيب مليون متر مربع من الألواح الشمسية في المحطات حتى العام 2030 إلى 2032، وبحلول هذا الموعد النهائي، ترغب «SNCF Gares & Connexions» في الوصول إلى استهلاك كميات أقل من الكهرباء من تساوي ما تنتجه الطاقات المتجددة في المحطات.