Atwasat

80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 04:00 مساء
80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة
شعار يوتيوب (الإنترنت)
alwasat radio

تجاوز عدد مشتركي خدمة «يوتيوب» المدفوعة 80 مليوناً، بزيادة 30 مليون مشترك خلال عام واحد للمنصة، حول العالم.

وتطمح المنصة إلى أن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الموسيقى.

وقال المسؤول العالمي للموسيقى على يوتيوب، ليور كوهين، في منشور على مدونة «سمعتموني أقول ذلك من قبل، وسأكرر: محركا النمو على يوتيوب، أي الاشتراكات والإعلانات، يحققان نتائج جدية»، وفق «فرانس برس».

- توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»

وقال إن رقم 80 مليون مشترك يشمل المستخدمين، في فترة التجربة المجانية.

وقبل شهر، أعلنت المنصة الأميركية أنها ساهمت بستة مليارات دولار في صناعة الموسيقى خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وفي العام الماضي، أعلنت يوتيوب عن طموحها لأن تصبح «مصدر الدخل الأول في القطاع الموسيقي».

 منصة الفيديو المجانية
وتروج منصة الفيديو المجانية التابعة لمجموعة غوغل لعرضين مدفوعين، هما YouTube Music وYouTube Premium، اللذان يكلفان 9,99 دولارات و11,99 دولاراً شهرياً في الولايات المتحدة، للاستمتاع بمقاطع الفيديو بدون إعلانات، ومشاهدتها حتى في حال عدم الاتصال بالإنترنت والاستمرار في عرضها في خلفية الشاشة (أي مع تطبيقات مفتوحة أخرى).

ومع ذلك، فإن الخدمات المدفوعة عبر يوتيوب لا تزال بعيدةً عن «سبوتيفاي»، الرقم واحد عالمياً في خدمات البث التدفقي الموسيقي، والتي تضم 195 مليون مشترك مدفوع.

وسيتعين عليها أيضاً أن تحسب حساباً للمنافسة من «أمازون» التي أعلنت في بداية الشهر أنها منحت 200 مليون مشترك في صيغة «برايم» المدفوعة، نفاذاً مجانياً ومن دون إعلانات إلى مجموعة تضم 100 مليون أغنية ومدونة صوتية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي في «دورينا».

شاهد: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي في «دورينا».
شاهد: مباراة الاتحاد-المدينة في «دورينا»

شاهد: مباراة الاتحاد-المدينة في «دورينا»
المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع
الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني

الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني
دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة

مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل

إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية

الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية
تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية
الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي

الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»

بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»
بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين

بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين
حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية

حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا
بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك
بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك
وكالة البيئة الأوروبية تحذر من موجات الحر على حياة البشر
وكالة البيئة الأوروبية تحذر من موجات الحر على حياة البشر
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات
«أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين
«أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر...
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء...
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»...
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»...
الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا
الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا...
المزيد
80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة
80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة...
فرنسا تطلق «مختبر حماية الطفولة».. وماسك يلبي دعوة ماكرون
فرنسا تطلق «مختبر حماية الطفولة».. وماسك يلبي دعوة ماكرون...
10 ملايين دولار فدية عدم تسريب بيانات شركة تأمين أسترالية
10 ملايين دولار فدية عدم تسريب بيانات شركة تأمين أسترالية...
«أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين
«أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين...
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط