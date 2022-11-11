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فرنسا تطلق «مختبر حماية الطفولة».. وماسك يلبي دعوة ماكرون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 02:24 مساء
فرنسا تطلق «مختبر حماية الطفولة».. وماسك يلبي دعوة ماكرون
إيمانويل ماكرون خلال طاولة مستديرة لمناسبة إطلاق مختبر لحماية الأطفال عبر الإنترنت، قصر الإليزيه، باريس، 10 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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دعا إيمانويل ماكرون، الخميس، مالك «تويتر» إيلون ماسك إلى الانضمام لجهود حماية الأطفال، في إطار تدشين الرئيس الفرنسي «مختبر حماية الطفولة على الإنترنت».

وغرد ماكرون بالإنجليزية «إيلون ماسك، هل سيحمي الطائر الأزرق أطفالنا؟»، في إشارة إلى شعار الشبكة الشهيرة.

وأضاف الرئيس الفرنسي على «تويتر» إثر إطلاق المبادرة «إلى جميع المتطوعين: انضموا إلينا»، حسب «فرانس برس».

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ولاحقا، أعلن ماسك، الجمعة، موافقته «حتماً» على الدعوة، وغرّد عبر «تويتر» بالفرنسية «حتماً»، مضيفاً بالإنجليزية «سنتخذ تدابير في هذا المجال».

ويضم هذا المختبر منصات ومنظمات غير حكومية وهيئات ناظمة، وستكون مهمته معالجة تبعات التعرض المتزايد للقصّر على المواد الإباحية والمضايقات والعنف عبر الإنترنت.

وجرى إطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع في قصر الإليزيه مع منظمات غير حكومية وممثلين عن منصات رقمية كبرى ومحركات بحث (ميتا ومايكروسوفت وغوغل وتيك توك...)، لمناسبة منتدى باريس للسلام.

دول أخرى تشارك
وشارك رئيسا الأرجنتين ألبرتو فرنانديز وإستونيا ألار كاريس أيضاً في إطلاق هذه المبادرة.

وقال ماكرون في مستهل اللقاء إن «الفضاء الرقمي لا يمكن أن يكون متفلتاً من القوانين. هذه المعركة التي خضناها ضد الإرهاب ونخوضها ضد خطاب الكراهية عبر الإنترنت. هذا ما يجب أن نواصله على مستوى حماية أطفالنا».

ولفت الرئيس الفرنسي الذي كان بجانب زوجته بريجيت، الناشطة أيضا في الموضوع، إلى أن هذا المختبر يجب أن يحدد «الطرق السليمة لوضع ضوابط وتحسين حماية أطفالنا على الإنترنت».

حماية أطفالنا عبر الإنترنت
وأوضح ماكرون عبر «تويتر» أن «حماية أطفالنا عبر الإنترنت تتطلب تحسين التحقق من عمر المستخدمين وتحسين رصد المتربصين الجنسيين وردعهم، وتحسين رصد المضايقات الإلكترونية وصدها، وزيادة الفعالية على صعيد سحب المضامين».

هذه المبادرة مستوحاة من نداء كرايتشيرش لمناهضة التطرف العنيف عبر الإنترنت والتي أطلقتها نيوزيلندا وفرنسا بعد المجزرة التي أودت بحياة 51 شخصا في مسجدين بهذه المدينة النيوزيلندية سنة 2019.

هاتف محمول يظهر على شاشته حساب إيلون ماسك عبر «تويتر» فيما تظهر في الخلفية صورة للملياردير بواشنطن، 14 إبريل 2022 (أ ف ب)
هاتف محمول يظهر على شاشته حساب إيلون ماسك عبر «تويتر» فيما تظهر في الخلفية صورة للملياردير بواشنطن، 14 إبريل 2022 (أ ف ب)
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