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10 ملايين دولار فدية عدم تسريب بيانات شركة تأمين أسترالية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 09:54 صباحا
10 ملايين دولار فدية عدم تسريب بيانات شركة تأمين أسترالية
أستراليا تقر بثغرات في أنظمتها الإلكترونية إثر قرصنة بيانات ملايين زبائن شركة تأمين (أ ف ب)
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استهدف قراصنة معلوماتية شركة تأمين صحي كبرى في أستراليا، وطالبوا بفدية قدرها عشرة ملايين دولار أميركي لوقف الكشف عن بيانات طبية شخصية لعملائها.

وكانت «ميديبنك»، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في البلاد، أقرت هذا الأسبوع للمستثمرين فيها بأن «عينة» من بيانات عملائها البالغ عددهم حوالى 9,7 مليون شخص، بينهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، نُشرت على أحد منتديات «الإنترنت المظلم» الذي لا يمكن دخوله باستخدام أنظمة التصفح العادية.

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وتضمّن مقتطف من هذه القائمة نُشر الأربعاء، أسماء أشخاص عولجوا من مشاكل صحية مرتبطة بالإدمان على الكحول أو المخدرات، وفق «فرانس برس».

وأكدت شركة «ميديبنك» الخميس أن قائمة إضافية ستُنشر على المنتدى نفسه. وقد رفضت شركة التأمين حتى الآن دفع أي أموال لقراصنة المعلوماتية.

وتضمنت البيانات المسربة الأربعاء أسماء وأرقام جوازات سفر وتواريخ ميلاد وعناوين ومعلومات.

قوائم الضحايا
وجرى تقسيم الضحايا إلى قائمتين، إحداهما تضم «الأخيار» والأخرى «الأشرار».

وارتبط العديد من الأشخاص في قائمة «الأشرار» برموز تشير إلى تعاطيهم المخدرات والكحول أو إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية (اتش أي في) المسبب لمرض الايدز.

ووصف ألبانيزي، وهو نفسه أحد عملاء «ميديبنك»، الهجوم الإلكتروني بأنه «طلقة تحذير» للشركات الأسترالية.

وعمدت «ميديبنك» التي تقدم تأميناً صحياً خاصاً للأستراليين الراغبين في الحصول على تغطية أوسع من تلك المؤمّنة من النظام الصحي العام، إلى إبلاغ بورصة الأوراق المالية الأسترالية بتسريب البيانات قبل افتتاح البورصة بفترة وجيزة.

وصمة عار
وقال رئيس الشركة ديفيد كوشكر، الخميس، إن «نشر هذه البيانات المسروقة على شبكة الإنترنت المظلم وصمة عار».

ووصفت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل قراصنة المعلوماتية بأنهم «مجرمون قذرون».

وقالت أمام البرلمان الأربعاء «لا أستطيع التعبير عن الاشمئزاز الذي أشعر به تجاه هؤلاء الأوغاد الذين هم في قلب هذه المكائد الإجرامية».

وكان قراصنة معلوماتية قد هددوا في السابق ببيع بيانات حوالي 1000 أسترالي من بين أغنى الأشخاص أو أكثرهم نفوذاً في البلاد.

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