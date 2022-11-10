Atwasat

«أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 04:28 مساء
«أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين
شعار «أبل» (الإنترنت)
alwasat radio

فرضت «أبل» قيودا على أجهزة «آي فون» المباعة في الصين تتعلق بمشاركة الملفات بين الأجهزة، وهي وظيفة يمكن استخدامها للتحايل على الرقابة ونشر معلومات تعتبرها السلطات معادية لها.

وتتيح وظيفة «إيردروب» في هواتف «آي فون» تشارك الملفات بصورة غير محدودة مع جهاز «أبل» قريب، مع جميع أنواع المحتويات بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو، وفق «فرانس برس».

منذ الأربعاء، أدى تحديث على هواتف المجموعة الأميركية المباعة في الصين إلى إلغاء تنشيط هذه الوظيفة تلقائيا بعد 10 دقائق.

ويقلل هذا التقييد بشكل كبير من احتمالية تلقي الملفات بشكل غير متوقع من جانب أشخاص غرباء عن المستخدمين.

وكان يمكن استخدام وظيفة «إيردروب» لنقل رسائل تُعتبر حساسة بعيدا من الرقابة.

واستُخدمت هذه الخاصية على وجه الخصوص في أماكن عامة لبث شعارات تنتقد الحزب الشيوعي الحاكم، بعد مظاهرة نادرة في بكين الشهر الماضي.

وعُلقت بعد ذلك لافتات معادية للرئيس شي جينبينغ، لفترة وجيزة على جسر في العاصمة قبيل مؤتمر للحزب الشيوعي.

وكانت بادرة التحدي هذه مفاجئة في مدينة محكومة بقبضة حديدية من قوات الأمن ومجهزة بعدد لا يحصى من كاميرات المراقبة.

عضو في الحزب الشيوعي
ولم ترد شركة «أبل» على الفور على طلب توضيح من وكالة «فرانس برس».

ولا يبدو أن منتجات العلامة التجارية المباعة خارج الصين تتأثر بهذه القيود على آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 16.1.1.

ورحب بعض مستخدمي الإنترنت، الخميس، على شبكة «ويبو» الاجتماعية الصينية بهذا الإجراء معتبرين أنه يهدف إلى «الحد بشكل كبير» من «مضايقات» الغرباء.

- «أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها

- «أبل» تتيح لهؤلاء شراء منتجاتها بالتقسيط

في المقابل، سخر آخرون من الرئيس التنفيذي لشركة «أبل». وسأل مستخدم في هذا الإطار «هل تيم كوك عضو في الحزب الشيوعي؟».

وتفرض السلطات الصينية رقابة مشددة على الإنترنت في البلاد، إذ تحذف الجهات الرقابية أي محتوى يصور سياسة الدولة بشكل سيئ أو من شأنه التسبب في اضطرابات.

كما أن الكثير من المواقع الإعلامية الأجنبية غير متوفرة من دون استخدام برامج تحايل من نوع «في بي إن» (الشبكات الخاصة الافتراضية).

في العام 2017، تعرضت المجموعة العملاقة الأميركية لانتقادات شديدة بسبب إزالتها برمجيات «في بي إن» من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، بناءً على طلب السلطات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية
الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي

الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»

بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»
بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين

بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين
حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية

حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية
رياضيون يشيدون بـ«إنجاز» فريق «الأخضر» بعد التأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية»

رياضيون يشيدون بـ«إنجاز» فريق «الأخضر» بعد التأهل لدور المجموعات ...
مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا

مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا
شاهد أهداف الأخضر في مرمى بلاتو يونايتد النيجيري

شاهد أهداف الأخضر في مرمى بلاتو يونايتد النيجيري
«حكومة الوحدة» توافق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان

«حكومة الوحدة» توافق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل

شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل
جائحة «كوفيد» تهز أسعار الإنتاج في الصين

جائحة «كوفيد» تهز أسعار الإنتاج في الصين
الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»
300 طلبية إضافية على أول طائرة ركاب صينية من طراز «سي 919»

300 طلبية إضافية على أول طائرة ركاب صينية من طراز «سي 919»
«ليكيب» الفرنسية: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

«ليكيب» الفرنسية: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط: مباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري

انتهت عبر قناة الوسط: مباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري
الشركة المالكة لـ«فيسبوك» تسرح 11 ألف موظف.. وزوكربرغ يعتذر

الشركة المالكة لـ«فيسبوك» تسرح 11 ألف موظف.. وزوكربرغ يعتذر
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق أول قمر صناعي في تاريخ زيمبابوي
إطلاق أول قمر صناعي في تاريخ زيمبابوي
«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»
«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»
«سوني» تتخلص تدريجيا من أغلفة البلاستيك في أجهزتها
«سوني» تتخلص تدريجيا من أغلفة البلاستيك في أجهزتها
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا
بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك
بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر...
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء...
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»...
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء...
المزيد
«أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين
«أبل» تفرض قيودا على مشاركة الملفات عبر هواتفها في الصين...
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات...
وكالة البيئة الأوروبية تحذر من موجات الحر على حياة البشر
وكالة البيئة الأوروبية تحذر من موجات الحر على حياة البشر...
بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك
بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك...
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط