Atwasat

إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 12:36 مساء
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا
صاروخ «ناسا» الضخم الجديد «إس إل إس» في مركز كينيدي الفضائي بفلوريدا، 6 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

لا تزال اللعنة تلاحق المهمة الأولى من برنامج «أرتيميس» الفضائي، إذ أرجئ مجددا إطلاق صاروخ وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الضخم الجديد «إس إل إس» إلى القمر بسبب العاصفة «نيكول» التي يتوقع أن تشهدها فلوريدا منتصف الأسبوع، وحُدد، الأربعاء 16 نوفمبر الجاري موعدا مقبلا لها، على ما أعلنت «ناسا»، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يتم الإقلاع في 14 نوفمبر، لكن «ناسا» أوضحت في بيان أنها تريد تمكين موظفيها من تلبية «حاجات أسرهم» في مواجهة هذه العاصفة التي يحتمل أن تتحول إعصارا. وأضافت الوكالة أن إعادة الصاروخ إلى وضعية الإطلاق بعد انتهاء العاصفة سيستلزم أيضا «وقتا لوجستيا كافيا».

إريان
وفي 16 نوفمبر، ستُفتح نافذة الإطلاق في الساعة 1:04 صباحا بالتوقيت المحلي (06:04 بتوقيت غرينتش)، إذا «كانت الظروف آمنة لعودة الموظفين إلى العمل»، و«بعد إجراء عمليات التدقيق اللازمة بعد مرور العاصفة»، على ما أوضحت «ناسا».

ويمكن إذا اقتضت الحاجة إطلاق الصاروخ في تاريخ آخر حددته الوكالة احتياطا هو 19 نوفمبر. وأفادت «ناسا» أيضا، الثلاثاء، بأنها تعمل على تحديد «فرص إطلاق إضافية».

- برنامج «أرتيميس».. «ناسا» تعيد صاروخها الضخم إلى منصة إطلاقه

- «ناسا» تحدد موعدا جديدا لإطلاق صاروخها إلى القمر

وأجرت «ناسا» محاولتَي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية أغسطس ثم في بداية سبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات تقنية.

لكنّ كان لا بد من إعادة «إس إل إس»، وهو أقوى صاروخ صنعته وكالة الفضاء الأميركية على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي، من أجل الحماية من الإعصار «إيان». وأُعيد «إس إل إس» إلى منصة الإطلاق في فلوريدا قبل إيان فحسب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في ...
«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج

«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج
«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن

«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن
«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟

«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟
«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود

«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود
«تحقيقات»: السكة المتعثرة

«تحقيقات»: السكة المتعثرة
«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟

«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟
«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي

«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها
صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع أسعار ألعاب الفيديو يدفع محبيها إلى ارتياد «باريس غايمز ويك»
ارتفاع أسعار ألعاب الفيديو يدفع محبيها إلى ارتياد «باريس غايمز ...
تقنيات الزراعة الذكية تتوسع في اليونان
تقنيات الزراعة الذكية تتوسع في اليونان
باس سميتس: طموحنا جعل المدن صالحة للسكن.. وممتعة
باس سميتس: طموحنا جعل المدن صالحة للسكن.. وممتعة
إطلاق أول قمر صناعي في تاريخ زيمبابوي
إطلاق أول قمر صناعي في تاريخ زيمبابوي
«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»
«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر...
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء...
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»...
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء...
المزيد
بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك
بدائل «تويتر» تتكاثر بعد إتمام الصفقة مع إيلون ماسك...
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا
إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا...
«سوني» تتخلص تدريجيا من أغلفة البلاستيك في أجهزتها
«سوني» تتخلص تدريجيا من أغلفة البلاستيك في أجهزتها...
«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»
«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»...
إطلاق أول قمر صناعي في تاريخ زيمبابوي
إطلاق أول قمر صناعي في تاريخ زيمبابوي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط