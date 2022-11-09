إرجاء إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

لا تزال اللعنة تلاحق المهمة الأولى من برنامج «أرتيميس» الفضائي، إذ أرجئ مجددا إطلاق صاروخ وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الضخم الجديد «إس إل إس» إلى القمر بسبب العاصفة «نيكول» التي يتوقع أن تشهدها فلوريدا منتصف الأسبوع، وحُدد، الأربعاء 16 نوفمبر الجاري موعدا مقبلا لها، على ما أعلنت «ناسا»، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يتم الإقلاع في 14 نوفمبر، لكن «ناسا» أوضحت في بيان أنها تريد تمكين موظفيها من تلبية «حاجات أسرهم» في مواجهة هذه العاصفة التي يحتمل أن تتحول إعصارا. وأضافت الوكالة أن إعادة الصاروخ إلى وضعية الإطلاق بعد انتهاء العاصفة سيستلزم أيضا «وقتا لوجستيا كافيا».

إريان

وفي 16 نوفمبر، ستُفتح نافذة الإطلاق في الساعة 1:04 صباحا بالتوقيت المحلي (06:04 بتوقيت غرينتش)، إذا «كانت الظروف آمنة لعودة الموظفين إلى العمل»، و«بعد إجراء عمليات التدقيق اللازمة بعد مرور العاصفة»، على ما أوضحت «ناسا».

ويمكن إذا اقتضت الحاجة إطلاق الصاروخ في تاريخ آخر حددته الوكالة احتياطا هو 19 نوفمبر. وأفادت «ناسا» أيضا، الثلاثاء، بأنها تعمل على تحديد «فرص إطلاق إضافية».

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وأجرت «ناسا» محاولتَي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية أغسطس ثم في بداية سبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات تقنية.

لكنّ كان لا بد من إعادة «إس إل إس»، وهو أقوى صاروخ صنعته وكالة الفضاء الأميركية على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي، من أجل الحماية من الإعصار «إيان». وأُعيد «إس إل إس» إلى منصة الإطلاق في فلوريدا قبل إيان فحسب.